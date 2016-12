Policiais militares de Itirapina preparam surpresa de natal para as crianças

Na manhã de sábado (24/12), véspera de Natal, os policiais militares da 2ª Companhia, do 37º BPM/I, em Itirapina, prepararam uma surpresa para as crianças da comunidade “Barroca”, localizada no município, e em uma ação de solidariedade presentearam diversas crianças.

Através de colaboração dos próprios policiais militares, amigos, comerciantes e colaboradores da Instituição, reuniram fundos para aquisição de brinquedos para cerca de 80 (oitenta) crianças da comunidade.

A intenção dos policiais foi proporcionar um Natal um pouco mais feliz para os moradores da comunidade.

Os policiais militares agradecem a participação e colaboração de todos os envolvidos e deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.