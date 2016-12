Shopping Piracicaba recebe feira de livros

Os clientes que passarem pelo corredor das Lojas Americanas podem conferir títulos infantis, infanto-juvenis e adultos, com preços a partir de R$ 5.

Entre as obras, a feira recebe lançamentos, clássicos da literatura e livros promocionais, para todas as faixas etárias, desde bebês até títulos para adultos e idosos.



Na feira do livro, releituras e obras originais, nacionais e internacionais, incentivam o hábito de ler com preços exclusivos: a partir de R$ 5. A oportunidade também é excelente para quem ainda está em dúvida sobre os presentes de fim de ano, com boas condições de pagamento.