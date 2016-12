Projeto Guri abre vagas para o primeiro semestre de 2017

Voltado para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos incompletos, o Projeto Guri é o maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.

Para se matricular, os interessados devem comparecer ao polo que desejam estudar, acompanhados dos responsáveis, portando RG ou certidão de nascimento e comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar referente ao primeiro semestre de 2017. Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. As aulas começam de acordo com a data de inscrição de cada aluno.

Em alguns polos as matrículas podem ocorrer em datas diferentes.

Consulte cursos, vagas disponíveis, data de início das aulas e horário de funcionamento diretamente com o polo de sua cidade. Para mais informações acesse www.projetoguri.org.br/matriculas/.

Projeto Guri

www.projetoguri.org.br

Patrocinadores e apoiadores do Projeto Guri – Amigos do Guri: GRUPO BB E MAPFRE, Instituto CCR e CCR AutoBAn, Microsoft, Banco Votorantim, Duke Energy, ValGroup, EMS, Banco Safra, Capuani, CCR SPVias, Mercedes Benz, Supermecados Tauste, CODESP, Unimed Rio Preto, Grupo Maringá, Pinheiro Neto, Catho, Magazine Luiza, Cipatex, PPE Fios, Castelo Alimentos, Arteris, Grupo GR e Inforshop.

Sobre o Projeto Guri

Mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. Mais de 49 mil alunos são atendidos por ano, em quase 400 polos de ensino, distribuídos por todo o estado de São Paulo. Os mais de 330 polos localizados no interior e litoral, incluindo os polos da Fundação CASA, são administrados pela Amigos do Guri, enquanto o controle dos polos da capital paulista e Grande São Paulo fica por conta de outra organização social. A gestão compartilhada do Projeto Guri atende a uma resolução da Secretaria que regulamenta parcerias entre o governo e pessoas jurídicas de direito privado para ações na área cultural. Desde seu início, em 1995, o Projeto já atendeu cerca de 650 mil jovens na Grande São Paulo, interior e litoral.

Sobre a Amigos do Guri

A Amigos do Guri é uma organização social de cultura que administra o Projeto Guri. Desde 2004, é responsável pela gestão do programa no litoral e no interior do estado de São Paulo, incluindo os polos da Fundação CASA. Além do Governo de São Paulo – idealizador do projeto –, a Amigos do Guri conta com o apoio de prefeituras, organizações sociais, empresas e pessoas físicas. Instituições interessadas em investir na Amigos do Guri, contribuindo para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, têm incentivo fiscal da Lei Rouanet e do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD). Pessoas físicas também podem ajudar. Saiba como contribuir: http://www.projetoguri.org.br/faca-sua-doacao.