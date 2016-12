Prefeitura amplia o serviço de  coleta seletiva e gera emprego

A prefeitura de Rio Claro está ampliando o serviço de coleta seletiva e gerando oportunidade de trabalho ao apoiar as atividades da Associação de Catadores de Material Reciclável “Novo Tempo”, entidade formada por carrinheiros da região sul do município.

A Associação passa a contar com espaço pertencente ao município para desenvolver suas funções, localizado na Rua 14-JP, entre as Avenidas 3-JP e 5-JP, anexo ao ecoponto do Jardim das Palmeiras.



De acordo com o decreto 10.698, de 20 de dezembro, publicado no Diário Oficial do Município na sexta-feira (23), a Associação “Novo Tempo” tem permissão para utilizar a área por três anos, renováveis por mais dois anos, conforme rege a Lei Orgânica do Município.

A secretária da Sepladema, Regina Ferreira da Silva, explicou que a intenção do governo municipal é oferecer mais recursos para ampliar a coleta seletiva e gerar empregos, conforme exige a Política Nacional de Resíduos Sólidos. “A Associação já tem 12 carrinheiros, que poderão conseguir sua renda coletando e separando os materiais, que serão vendidos para fins de reutilização”, informou.

A Associação está autorizada a coletar materiais nos seguintes bairros: Bom Retiro I e II, Bom Sucesso, Novo Wenzel, Jardim Centenário, Jardim Maria Cristina, Residencial Sebastião dos Santos Lima, Residencial Benjamin de Castro, Residencial dos Bosques, Vila Anhanguera, Jardim Paulista, Jardim Nova Veneza, Diário Ville, Inocoop, Chácara Luza, Jardim Brasília I e II, Jardim Guanabara I e II, Jardim Nova Rio Claro, Jardim das Palmeiras, Jardim Esmeralda, Palmeira Park, Viver Melhor I e II, Jardim Novo I e II, Residencial Vila Rosa, Residencial Vila Rica, Assistência, Batovi, Fazendinha e Itapé.

Para o início dos trabalhos na área cedida, a Associação “Novo Tempo” tem autorizada a remoção da estrutura do galpão do antigo canil na Avenida 8 com a Rua 1-B.

Com este incentivo, o município de Rio Claro passa a contar com duas entidades voltadas à reciclagem de resíduos (a outra é a Cooperviva), o que garantirá melhor atendimento para o descarte correto de lixo e seu reaproveitamento; ampliação da limpeza e qualidade de vida para toda a cidade.