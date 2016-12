Prefeito, vice e vereadores serão empossados dia 1º

O prefeito eleito José Antonio de Campos (PSD) será empossado no próximo domingo (1º) para exercer seu primeiro mandato à frente da administração de Ipeúna, juntamente com a vice-prefeita Doroti de Fátima Zem Lopes, para o quadriênio 2017/2020. A cerimônia está prevista para as 8h30, no Centro Comunitário “Armando Zamboni”.

Também serão empossados os vereadores Ademir Augusto Pazetto (Japão Pazetto – PV), Adilson Rodrigues da Silva (PDT), Antonio Carlos Ribeiro (PSD), Diego Heron Pinheiro (PP), Francisco Wellington Maciel Abreu (Preto Pedreiro-DEM), Jaime de Oliveira Loyola (PP), João Vitor Margarido (DEM), Maria Cristina Zamboni (PSDB) e Rafael Grella (PV).

A cerimônia terá início com a celebração Ecumênica em Ação de Graças e bênção de líderes religiosos; em seguida, será realizada a sessão solene de posse. O Centro Comunitário está localizado na Avenida 5 nº 409, no Centro. No último dia 19, foi realizada a cerimônia de diplomação dos eleitos, no Cartório Eleitoral, Zona 245ª, localizado em Rio Claro.