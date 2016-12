Localização de veiculo

No local onde foi localizado o veículo Toyota/Etios de cor prata e placas FVJ0648 do Município de Ribeirão Preto encontrava-se em aparente estado de abandono. Pelo local após consulta mais detalhada através do chassis, foi constatado que o mesmo estava com queixa de furto em data anterior e que seu emplacamento correto é FXG2530 do Município de Rio Claro. Acionado serviço de guincho para remoção até Plantão onde ao tomar conhecimento dos fatos Autoridade elaborou BOPC-14473/2016 Localização/Apreensão de Veículo. ROGCM-1750 Auto Localizado.