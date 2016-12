Inadimplência dos Microempreendedores Individuais chega a 49,8% em Rio Claro

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) puxaram a alta na abertura de pequenos negócios no País. Por outro lado, metade está com o recolhimento de impostos atrasados ou estão inativos em Rio Claro. De acordo com a Receita Federal, a taxa de inadimplência era de 49,8% em outubro. Isso significa que dos 6.625 microempreendedores registrados, 3.299 estavam inadimplentes. No mesmo período do ano passado, a taxa era de 47,03%. Dos 5.316 MEIs, 2.500 estavam com os pagamentos pendentes.



Os MEIs são empresários que trabalham sozinhos ou com no máximo um funcionário e têm um faturamento de até R$ 60 mil por ano. Ele tem a obrigação de contribuir para o INSS/Previdência Social e mais R$ 1 ou R$ 5 referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) ou Imposto sobre Serviços (ISS). Em 2016, esse valor varia de R$ 45 a R$ 50, dependendo da atividade exercida.



De acordo com o gerente do Sebrae-SP, Paulo Cereda, a vantagem de ser MEI e manter os pagamentos em dia é o direito aos benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, licença maternidade, auxílio-doença, após obedecidos os prazos de carência.



Todo mês o MEI precisa gerar a guia do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e pagar até o dia 20 de cada mês. Além da dificuldade financeira, muitos empresários acabam esquecendo de pagar a contribuição e ficam inadimplentes, sem direito aos benefícios.



“Muitas vezes o MEI esquece de imprimir o boleto e fazer o pagamento. O problema é que ele perde o direito aos benefícios e ainda corre o risco de ter o registro cancelado”, alerta Cereda.



O vencimento dos impostos (DAS) é até o dia 20 de cada mês, passando para o dia útil seguinte caso incida em final de semana ou feriado. De acordo com Cereda, o MEI vai precisar gerar os novos boletos para pagamento com acréscimo de multa e juros para regularizar a situação.



A multa será de 0,33% por dia de atraso limitado a 20% e os juros serão calculados com base na taxa Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.