Na madrugada dessa sexta-feira (23/12), através de ligação no 153 foi deslocado a viatura 468, GCM's Servidoni e Gagliard, até a Rua 18 com Av 07 Bairro Claret

A Guara Civil no local encontrou populares que haviam detido um indivíduo que acabara de praticar um furto pela Praça Dalva de Oliveira. Pelo local segundo testemunha e vítima, o autor do furto subtraiu mediante destreza uma carteira que encontra-se em cima de um banco ao lado da vítima, a qual estava à espera de um lanche pela Praça, e saindo correndo acompanhado pelos mesmos. Populares que viram a situação e ouviram os gritos detiverem o autor, ainda em posse da carteira, acionando a GCM. Conduzido e apresentado dados e partes até a Autoridade no Plantão, foi elaborado BOPC-14405/2016 de Flagrante de Furto Tentado, sendo recolhido a cadeia local o Indiciado que já tinha passagens pelos meios policiais. ROGCM-1743/2016 Flagrante de Tentativa de Furto.