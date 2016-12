Estados Unidos – dicas

Se você planeja passar as férias em Miami e gosta de frutas tropicais com qualidade, não deixe de conhecer o Robert is Here Fruit Stand and Farm, localizada em Homestead. A loja, comandada pelo próprio Robert, recebe pessoas de todas as partes do mundo que vão ao local em busca dessas deliciais tropicais produzidas na fazenda dele.

É tudo bem fresco e caseiro, o que torna o local super diferente de tudo o que se encontra em Miami. E não se assuste se você der de cara com ele atrás do balcão atendendo os clientes.

A banca ficou tão famosa a ponto de a National Food & Beverage Foundation (NatFAB) anunciar que Robert is Here será o próximo item em seu Registro de Patrimônio Culinário Nacional.

Criado com o objetivo de preservar a história dos Estados Unidos, o Registro de Patrimônio Culinário Nacional da NatFAB é uma lista de produtos culinários, processos, invenções, tradições e estabelecimentos com, no mínimo, 50 anos de idade e que contribuíram significativamente para o desenvolvimento de rotas gastronômicas nos país.

Nossa dica é que você vá conhecer o Everglades National Park, e no caminho passe para conhecer a loja do Robert. Lá tem uma gama enorme de frutas tropicais (jaca, manga, goiaba, siriguela, graviola, abacaxi, lichia, banana, saputi, graviola, coco verde ou seco, tamarindo, laranja, carambola, entre outras), sem contar os diversos potes de geléias e conservas, molhos de pimenta, mel de vários tipos (os quais você pode provar para escolher o sabor que mais gosta), e da lanchonete que serve caldo de cana, sucos de frutas frescas e milkshakes. Visite também o pequeno zoológico que fica atrás da loja – as crianças vão amar.

UM POUCO DE HISTÓRIA

O stand foi criado pelo Robert no final do outono de 1959, quando tinha apenas seis anos de idade. Robert, que cresceu no mesmo local, entre as plantações de pepino de seu pai cultivava e por isso teve o desafio de vender os tais pepinos na esquina do terreno.

Apesar de ser uma rua muito movimentada, na primeira tentativa, ele ficou sentado durante todo o dia de sábado e ninguém deu bola para ele. Naquela noite, o pai de Robert, com a convicção de que não poderia haver tantas pessoas que não gostassem de pepinos e de que os carros que passavam não estariam enxergando o pequeno menino vendedor, decidiu tomar uma attitude para ajudá-lo.

No dia seguinte, o pai de Robert colocou uma placa ao lado da mesa de pepinos instalada na esquina do terreno, a qual dizia em grandes letras vermelhas: “Robert is here” (“Robert está aqui”). Ao meio-dia Robert tinha vendido todos os pepinos. No fim de semana seguinte, um fazendeiro vizinho pediu que Robert vendesse os tomates da sua produção, e assim uma banca de frutas começou a tomar forma.

Com 14 anos, ele comprou seus primeiros dez acres de terra, no qual plantou um bosque de abacate. Aos poucos foi contruindo uma clientela fiel e hoje, como agricultor especializado em frutas tropicais, Robert tem sido destaque no “Today Show” da NBC , “World News Tonight”, e em jornais e revistas de todo o país. Ah! E a família toda do Robert trabalha com ele. Legal né?