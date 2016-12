Coluna Edmar Ferreira

Borja quer jogar no Palmeiras. O atacante do Atlético Nacional, da Colômbia, teria recusado jogar na Europa para disputar a Taça Libertadores de 2017 pelo Verdão, almejando um Mundial. O carinho que ele sentiu do povo brasileiro após a tragédia com o avião da Chapecoense é o principal fator. Seria um presentaço de Natal para os torcedores.

O Palmeiras quer um centroavante de peso para o lugar de Gabriel Jesus, negociado com o Manchester City. O nome número 1 da lista continua sendo Lucas Pratto, mas o argentino teria dito que não vestiria outra camisa no Brasil senão a do Atlético/MG. O West Ham, da Inglaterra, quer o goleador.

O Palmeiras também pensa em contratar o experiente meia Guerra, outro campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional ao lado de Borja. Acontece que o venezuelano está com o mercado quente. Times do México e dos Estados Unidos entraram forte na concorrência pelo jogador. Aí fica difícil para o time palestrino.

A diretoria do Palmeiras também procura um auxiliar-técnico para Eduardo Baptista. Como Alberto Valentim deixou o Verdão para tentar a carreira de treinador no Red Bull, o nome de Milton Cruz, ex-São Paulo, aparece como favorito.

Não consigo entender como tem time interessado no volante Felipe Mello. Esse jogador é uma verdadeira bomba relógio. Você gasta um dinheirão para tê-lo e quando mais precisar, pode apostar que ele será expulso. Corinthians e Palmeiras querem seu futebol em 2017. Lamentável!

Depois de negociar o volante Hudson com o Cruzeiro, na troca com Neílton, o São Paulo estaria atrás de um volante. O nome que agrada o técnico Rogério Ceni é o de Bruno Henrique. O jogador disputou metade do Brasileirão pelo Corinthians e foi para o Palermo da Itália. O jornal italiano La Gazzetta Dello Sport destacou que o São Paulo estaria colhendo informações sobre o jogador, que viria por empréstimo.

O Santos pode confirmar até o fim de semana a contratação do experiente Leandro Donizete, de 34 anos. O Atlético/MG já teria dado por vencida a concorrência com o Peixe.

Segundo informações, o empresário do jogador Edson Khodor, o mesmo de Lucas Lima, gostaria de um contrato de mais duas temporadas com o Atlético/MG. Mas o Galo queria apenas uma. O Santos concorda em fechar por dois anos. Leandro Donizete, que está no Atlético desde 2011, seria um pedido de Dorival Júnior. Em 2008, o treinador o indicou da Ferroviária para o Coritiba.

Rio Claro FC e Inter de Limeira ficaram no empate sem gols em amistoso disputado sexta-feira pela manhã no Limeirão. Técnico Sérgio Guedes iniciou o teste com: Paulo Vitor, Guilherme, Odair, Felipe e Zeca; Alê, Acleisson, Raylan e Francismar; Lucas Xavier e João Leonardo.

Brasileiro Roberto Firmino foi preso na véspera do Natal acusado de dirigir alcoolizado. O atacante do Liverpool vem sendo constantemente convocado por Tite para a Seleção Brasileira. Segundo informações, seu julgamento foi marcado para o dia 31 de janeiro, justamente no dia em que sua equipe encara o Chelsea pelo Campeonato Inglês.

O tão criticado e desacreditado David Luiz retornou e o Chelsea voltou a dar as cartas no futebol inglês. Com os 3 a 0 sobre o Bournemouth, ontem em Stamford Bridge, o time comandado pelo italiano Conti embalou 12 vitórias seguidas. O Chelsea tem 46 pontos contra 37 do vice-líder Liverpool, que joga hoje contra o Stoke City.

E o fenômeno passou. Leicester, atual campeão inglês, está a apenas três pontos da zona de rebaixamento. É aquele velho ditado que diz: um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Basta lembrar a Inter de Limeira em 1986.

Interessante a medida tomada pelo Montpellier. Contra os excessos do Natal, o time francês pesou cada jogador antes de liberar para a ceia. No retorno, marcado para hoje, o atleta pagará mil euros por cada quilo que adquiriu nesse período. O que vai ter de atleta tomando sauna antes da reapresentação é uma grandeza.

Passei o Natal no Guarujá com a minha família. Confesso, foi o ano com menos turistas da história. Nunca vi a Enseada tão vazia e triste na minha vida. Realmente essa crise veio para acabar com o povo brasileiro. Quantos trilhões de reais foram desviados pelos políticos e deixaram de circular em nosso país. Que judiação. Como esses políticos conseguem dormir.

Triste saber que o avião que transportava delegação da Chapecoense para Medellín também estava com excesso de peso. Imagine só: meia tonelada a mais do que o permitido. Meu Deus, quanta irregularidade. Quanta irresponsabilidade. Que crime contra esse simpático time. Quantas vidas perdidas.

Ex-técnico do América Mineiro entre 2010 e 2011, Mauro Fernandes foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a pagar R$ 6 mil ao árbitro Joel Tolentino da Damata Júnior por xingá-lo de vagabundo em entrevista a uma rádio após partida de futebol no início de 2011.

O Google divulgou a lista dos atletas mais buscados no Brasil em 2016, com domímio da ginástica. O primeiro lugar ficou com Arthur Nory, que conquistou a medalha de bronze na Olimpíada do Rio de Janeiro, dividindo o pódio com Diego Hypolito, medalha de prata. Nory superou duas lendas do esporte mundial, Michael Phelps e Usain Bolt, que ficaram na terceira e na quarta colocação, respectivamente.

Curiosidade do dia: O goleiro Mazaropi ficou 1.816 minutos sem sofrer gols. Ao todo foram 20 jogos sem ver sua rede balançar. Um recorde mundial. Foi entre 1977 e 1978. Na época o arqueiro defendia o Vasco da Gama.