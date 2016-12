CDU entrega revisão do Código de Obras para avaliação e conclusão

Ao repassarem o documento ao prefeito, os representantes do CDU observaram que a revisão referida abrangeu até a seção VIII do código, que trata das áreas de estacionamento de veículos.

O ofício que formaliza a entrega da revisão solicita que o material seja encaminhado aos órgãos competentes do município, aos quais caberá a devida avaliação e conclusão sobre o trabalho realizado pelo CDU. A referida seção trata de normas técnicas, que necessitam do aval de outros setores da prefeitura, notadamente do jurídico.

Participaram da entrega o presidente do CDU, Marco Antonio Pezzotti, o vice-presidente da entidade e presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), Cláudio Capetz, o vice-presidente do Comdema, Miguel Milinski e o secretário executivo de ambos os conselhos, Walter da Silva.