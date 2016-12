Câmara muda domínio de seu site para www.rioclaro.sp.leg.br

Com isso, a extensão .gov.br deixa de existir para o Legislativo local. A mudança faz parte do trabalho recente desenvolvido pela Supervisão de Informática e Departamento de Comunicação da Câmara em reunião na sede da Interlegis, em Brasília. A substituição tem como objetivo principal marcar o espaço institucional do Poder Legislativo na rede mundial de computadores.

De acordo com a Interlegis, todos os órgãos do Poder Legislativo no país vão dispor do seu próprio domínio na internet, procedimentos já adotados pelo Poder Judiciário através da extensão .jus.br e o Executivo via o .gov.br.

Com a alteração, o endereço antigo www.camararioclaro.sp.gov.br continuará no ar a médio prazo porém o visitante será automaticamente redirecionado para o novo endereçowww.rioclaro.sp.leg.br.

O .leg.br é administrado pelo Senado Federal, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) por meio de seu programa Interlegis.

O Interlegis é um programa de modernização e integração do Poder Legislativo nos seus níveis federal, estadual e municipal e de promoção da maior transparência e interação desse Poder com a sociedade. Centenas de Casas Legislativas brasileiras já aderiram ao novo domínio, incluindo o Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União (TCU).