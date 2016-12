Agências da caixa arrecadam donativos até dia 29 em toda a região

As agências da Caixa Econômica Federal localizadas em 33 cidades da região de Piracicaba estão arrecadando itens de higiene e alimentação em prol de entidades assistenciais. As instituições beneficiadas trabalham com atendimento a idosos, pessoas com deficiências, portadores de câncer e outras doenças, crianças carentes, e com diversas outras vulnerabilidades sociais.



“A ajuda voluntária ao próximo está na essência dos funcionários da CAIXA; é algo que, de várias maneiras, faz parte do nosso dia-a-dia”, comenta a superintendente regional da Caixa, Cecília Helena Bomfim. “Como temos uma capilaridade muito grande na região, e nossas agências estão em locais de fácil acesso, é possível que, além da nossa equipe, a população também participe da campanha”, complementa.



A campanha vai até dia 29 de dezembro, e abrange as 59 agências da CAIXA vinculadas à Superintendência Regional Piracicaba. As doações arrecadadas entre os funcionários já passam de três toneladas de alimentos, e mais de mil itens de higiene. Papel higiênico, talco, desodorante, fraldas, lenços umedecidos, shampoo, condicionador, escova de dentes, creme dental, hidratante corporal, arroz, feijão e óleo estão entre os itens que podem ser doados. Em cada agência da CAIXA é possível saber qual entidade será beneficiada. “Nosso objetivo é contribuir com um pouco de solidariedade e, ao mesmo tempo, sensibilizar nossos clientes às necessidades das entidades, e permitir que eles também ajudem a garantir, nesta virada do ano, um pouco mais de conforto e qualidade de vida a tantas pessoas que passam por dificuldades”, explica Cecília.

Para participar basta comparecer a uma agência da CAIXA levando os donativos até dia 29 de dezembro, durante o horário de expediente bancário.