Vice-reitor eleito da Unesp, Sérgio Nobre recebe homenagem na prefeitura

A Unesp tem aproximadamente 50.000 alunos, de 8 mil a 10 mil funcionários e atua em 24 cidades paulistas.

Destacado por sua formação, caráter e competência, Nobre se emocionou com as referências feitas a ele pelas autoridades e colegas presentes à solenidade. Matemático formado pela Unesp, com doutorado e pós-doutorado na área em prestigiadas universidades alemãs – Leipzig e Munique – tem vários artigos e livros publicados. Construiu sua carreira com dedicação, disposição pelo trabalho e paixão pela profissão, como observou seu colega, José Alexandre de Jesus Perinotto, diretor eleito do Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE).

Nobre, que sublinhou a excelente relação da instituição com a prefeitura na atual administração municipal, lembrou que foi neste período que o campus da universidade em Rio Claro ganhou a titularidade da área ocupada pela instituição, até então pertencente ao governo estadual. “Construímos muitas parceiras com o município, a prefeitura esteve sempre ao nosso lado, assegurando apoio e incentivo”, registrou, dirigindo-se ao prefeito Du Altimari, a quem atribuiu, em grande parte, a decisão de se candidatar à vice-reitoria da Unesp, sendo recompensado com a vitória no pleito.

Altimari, em sua fala, ratificou o que é pensamento comum entre os que conhecem e convivem com Nobre. “É um homem competente, de notória capacidade intelectual, estimado e respeitado por todos, que terá papel importantíssimo na escalada da Unesp como uma das melhores e mais conceituadas universidades do País, também destacada internacionalmente”. E acrescentou: “Foi gratificante desfrutar da amizade deste grande profissional, que é, seguramente, um dos nossos melhores interlocutores na Unesp”. Altimari também notou que a profícua relação prefeitura-universidade permitiu levar àquela região da cidade o anel viário e plantar a base da futura Cidade Judiciária, que já conta com a nova Vara do Trabalho e aguarda a entrega do prédio do novo Fórum Criminal.

O presidente da Câmara Municipal, João Zaine, cumprimentou o homenageado em nome de seus colegas vereadores e disse que a Unesp Rio Claro, na última década, se “aproximou muito da comunidade e levou a comunidade para dentro da universidade, estabelecendo um diálogo que favorece a integração e a formulação de uma agenda que contemple ambas a partes, com benefícios mútuos”.

“A Unesp é uma instituição que orgulha o rio-clarense, tem uma trajetória digna de uma instituição forte, sólida, fomentadora do conhecimento e pesquisas. Nobre é um dos símbolos da universidade e estará a altura dos desafios que o aguardam na vice-reitoria, com os nossos votos de sucesso na nova jornada”, afirmou o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Gustavo Ramos Perissinotto.

Na visão do secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, José Gustavo Viegas Carneiro, que também tem um relacionamento longo e muito próximo com a Unesp local, a competência de Nobre “já está consagrada com sua eleição à vice-reitoria de uma instituição, que é uma ilha de saber e excelência”.

Vice-diretora do Instituto de Biociências da Unesp Rio Claro, Maria Antonia Ramos de Azevedo representou o diretor do órgão, Cláudio José Von Zuben, impossibilitado de comparecer ao ato. Ao saudar o colega, agora vice-reitor eleito, a professora demonstrou e reforçou o respeito que Nobre inspira entre seus colegas, alunos e ex-alunos. Em nome também do professor Von Zuben, Maria Antonia referiu-se ao homenageado como uma “pessoa que aglutina, concilia e une, tornando o trabalho, o ensino, uma obra coletiva de excepcional qualidade”.