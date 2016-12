Público lota teatro de arena de Rio Claro no encerramento do Natal Luz

Recém-construído pela prefeitura de Rio Claro no centro histórico da cidade, o teatro de arena ficou lotado na noite de quinta-feira (22) para a apresentação de encerramento do Natal Luz 2016

“É gratificante verificar que a cidade ganhou um novo espaço para manifestações artísticas e culturais”, afirmou o prefeito Du Altimari, que assistiu o evento ao lado da esposa Rosana.

A cantata reuniu crianças da comunidade católica, num dos mais aguardados espetáculos do calendário natalino rio-clarense.

Sob a direção do padre Antônio Bogaz, a cantata trouxe a inocência e alegria das crianças, que tornaram a interpretação das canções ainda mais especial e fizeram uma bela apresentação.

O Natal Luz 2016 foi realizado pela prefeitura, com apoio das igrejas católicas, Gacc, Rio Claro Solidária, Abrigo da Velhice São Vicente de Paulo e Associação de Food Trucks de Rio Claro.

O teatro de arena foi construído na Praça dos Ferroviários “Maquinista Palmínio Altimari”, localizada na Rua 1 entre as avenidas 7 e 3 e que tem também uma pista de skate e fonte luminosa.