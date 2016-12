Poupatempo Rio Claro comemora seis anos

O Poupatempo Rio Claro completa nesta quinta-feira, 22 de dezembro, 6 anos de funcionamento. O posto, que disponibiliza diversos serviços públicos em um único local, já realizou mais de 2 milhões de atendimentos durante o período, aproximadamente 1,6 mil ao dia.

Entre os órgãos mais procurados estão o Detran.SP, com mais de 660 mil documentos emitidos, como licenciamento de veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH); seguido pelo Instituto de Identificação (IIRGD), para RG e Atestados de Antecedentes Criminais, com 284 mil pedidos; e o e-poupatempo, para serviços públicos pela internet, com 252 mil solicitações.

A unidade conta ainda com a Secretaria do Emprego (Sert), Acessa SP e um correspondente bancário, para pagamento de taxas.

Programação especial

Para comemorar a data, a unidade vai oferecer aos cidadãos duas apresentações especiais nesta quina-feira.

Às 14h, a Academia Patricia Pessenda fará apresentações de dança contemporânea e sapateado. Às 15h30, o coral dos funcionários do Poupatempo interpretará músicas natalinas.

Serviço

O Poupatempo Rio Claro fica na Av. Conde Francisco Matarazzo Júnior, 205 (Shopping Center Rio Claro), e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados, das 9h às 13h.

Em pesquisa realizada pela empresa Praxian no ano de 2015, a unidade foi aprovada por 98% dos usuários.

Programa Poupatempo

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Tecnologia da Informação, que, desde a inauguração do primeiro posto, em 1997, já prestou mais de 520 milhões de atendimentos. Atualmente conta com 72 unidades instaladas na capital, Grande São Paulo, interior e litoral que atendem mais de 75 mil cidadãos por dia. Em 2016, o Poupatempo foi eleito pelo segundo ano consecutivo o melhor serviço público de São Paulo pelo Instituto Datafolha. Em pesquisa anual de satisfação, obteve 97% de aprovação dos usuários e a Prodesp, que administra o Poupatempo, foi eleita a melhor empresa do Brasil no setor de indústria digital, no ranking Melhores & Maiores 2016 da revista Exame.

