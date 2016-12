O Trigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar do Interior em Limeira/SP promoveu nessa sexta-feira (23) a partir das 15h, a “Operação Natal Seguro”, exercida pelos alunos do Curso de Formação de Soldados. Na oportunidade, 56 futuros novos profissionais da Segurança Pública se dividem em duas cidades: Limeira/SP e Rio Claro/SP, sendo este último município pertencente ao Trigésimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Os alunos atuarão no centro das cidades, estagiando sob supervisão, realizando o Policiamento Ostensivo e Preventivo. A ideia é manter a segurança da população e ao mesmo tempo instruir os novos alunos de como realizar as atividades de policiamento do cotidiano, buscando sempre a interação entre a Polícia Militar e a Comunidade.