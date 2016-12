Luzes na Cidade: UNIMED DE RIO CLARO

AUGUSTO HOFLING

Um dia nosso ex-cunhado, Humberto Epiphanio entrou em nossa casa com um papel na mão e foi logo dizendo: “Assine aqui, pois estou com pressa. – O que significa isto? – Não interessa, assina logo! – Assinamos… Tratava-se de uma adesão à Unimed de nossa cidade, de forma que somos um dos primeiros sócios e não nos arrependemos. A UNIMED local cresceu como as demais do país e hoje, em seu conjunto, é uma potência respeitável na medicina brasileira. De acordo com pesquisa nacional do Instituto Datafolha, a Unimed é pelo 24ª ano consecutivo a marca Topo of Mind quando o assunto é plano de saúde. Outro destaque é o prêmio plano de saúde em que os brasileiros mais confiam , recebido pela 15ª vez consecutiva, na pesquisa Marcas de Confiança. A UNIMED também se destaca pelo seu sistema nacional de atendimento, por desenvolver e participar de diversos projetos comunitários, incentivo ao esporte amador em várias modalidades e categorias. Em l986 é inaugurada a Sede Administrativa na av. 3, um ano depois a outra sede Hospital em l996: Pronto Atendimento, Exames Laboratorial e Raios X, em 96: Centro Cirúrgico do Hospital. 1997 é inaugurada a sede 2 ao lado da primeira. 1998: Cartão Unimed com tarja. I998: veio a Farmácia e o atendimento Home Care Em 2.000 as visitas humanizadas e religiosas

Em 2015 e 2016 a certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) que atesta a qualidade dos serviços prestados, sendo o primeiro Hospital da cidade a receber o selo ONA 1 e 2

De lá para cá foram numerosas as transformações que propiciaram atividades cirúrgicas especiais como cardíacas, implantes., marca passo etc. Em novembro de 20l6 já contava com l77médicos cooperados para 51.236 clientes, aparelhamento de primeira, funcionários de alta qualidade. Não caberiam aqui tantos tipos de atendimentos já realizados! Diante disto tudo só temos que agradecer o esforço de muita gente de valor, por isto mesmo deixamos aqui gravado o brilho de uma realização coletiva que só Deus pode recompensar. Que este Natal seja de paz e solidariedade: é o que deseja a coluna “LUZES DA CIDADE!