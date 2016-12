Final de ano chegando, é hora de analisarmos algumas coisas que aconteceram neste 2016 agitado no mundo do esporte.

Reflexão e entendimento sobre coisas boas e ruins são sempre necessárias em qualquer área de nossa vida.

Começo falando do basquete rio-clarense, que começou o ano com toda a força da reconquista do espaço no cenário nacional e terminou com o melancólico fechamento por pura falta de planejamento.

Impressionante como o esporte da bola laranja mexe com a Cidade Azul, e desde a fase regular do último NBB, como nos playoffs, a torcida foi o grande diferencial, sempre comparecendo em peso ao Felipe Karam. Os jogos contra Franca e Flamengo ficarão para sempre na memória do fã de esportes rio-clarense.

Após a vexaminosa retirada da equipe das competições por falta de dinheiro, resta esperar que a próxima administração ou a iniciativa privada alavanquem um novo projeto, pois Rio Claro não merece ficar sem o basquete.

No futebol, o Rio Claro FC viveu momentos antagônicos na temporada. O primeiro, no começo do ano, com a fraquíssima campanha que culminou no rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista; o segundo, com a chegada do time às semifinais da Copa Paulista, em um time que claramente merecia ir mais longe.

O divisor de águas rioclarista este ano tem um nome: Sérgio Guedes. O treinador, que chegou para tentar corrigir o péssimo planejamento do Paulistão, não conseguindo por falta de qualidade do elenco, mudou tudo para o segundo semestre e mostrou como se deve fazer em termos de gestão e preparação durante a Copa Paulista.

Voltando para o presente, Guedes permanece para 2017 e pelo que temos visto, o Galo Azul virá forte mais uma vez. O Rio Claro que, por sinal, empatou seu jogo-treino ontem contra a Inter de Limeira por 0 a 0, em jogo realizado no Limeirão.

Já a garotada do sub-20, comandada por Marcos Campagnollo, mostrou que virá forte para a Copa São Paulo de Juniores. Em jogo-treino realizado ontem na Lagoa Seca do Cervezão, o Galinho Azul bateu com facilidade o XV de Piracicaba, da mesma categoria, por 4 a 1.

A novidade fica por conta da transmissão dos jogos do Rio Claro FC na competição pela Rádio Pimba. A estreia será já no próximo dia 3, às 16 horas. Não percam!

Mudando de estádio e desembarcando pelos lados do Benitão, o Velo Clube teve um 2016 aquém do que se desenhava no começo da Série A2, quando chegou a liderar a competição por 5 rodadas.

O ponto chave para o declínio talvez tenha sido a mudança na comissão técnica. João Vallim foi demitido após um bom empate fora de casa contra o São Caetano e chegou Luís dos Reis, que havia feito péssimo trabalho no Rio Claro FC. O resultado não poderia ter sido outro: o Rubro-Verde sequer conseguiu a classificação para o mata-mata.

O segundo semestre velista foi de planejamento. Álvaro Gaia chegou e, com a fama de um grande trabalho no Independente e com reforços experientes, a ideia é que o Galo Vermelho incomode muita gente na próxima Série A2.

E o segundo jogo-treino velista não teve um resultado muito positivo. Jogando em casa, os comandados de Álvaro Gaia perderam por 3 a 1 para o Rio Branco, que irá disputar a série A3 na próxima temporada. Sabemos que resultado de jogo-treino não quer dizer nada, mas fica o alerta para o torcedor.

A direção do Corinthians está mais perdida que motorista sem GPS e mapa. Após não efetivar Fábio Carille durante o Brasileirão, mesmo com o time aumentando o rendimento, os cartolas corintianos voltaram atrás e agora anunciaram o ex-zagueiro como o treinador para 2017.

O detalhe é que Fábio era apenas a sexta opção, e como os demais treinadores não aceitaram dirigir o Timão, o até então auxiliar técnico foi o escolhido para exercer a função.

Acho um bom nome, porém, faltou respeito dos dirigentes corintianos para com o profissional, que já entra pressionado mais do que deveria na função. Além do mais, o atual elenco não ajuda nem um pouco…

Gostei do novo formato da Libertadores e da Copa Sul-Americana, agora compreendendo toda a temporada. Promessa de maior competitividade e ansiedade pelo título, falta apenas os calendários nacionais dos filiados da Conmebol se adequarem…

Será que 2017 será melhor para o esporte e também em nosso cotidiano? Essa é a torcida, e que Deus abençoe a todos com um Feliz Natal e um espetacular começo de ano.