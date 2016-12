Delegacia da Mulher deve estar funcionando em breve em Rio Claro

O trabalho para que Rio Claro possa contar novamente com local adequado e exclusivo para atendimento às mulheres vítimas de violência segue na pauta prioritária de trabalho de Maria do Carmo Guilherme. Com a transferência da Ciretran, mais conhecida como Delegacia de Trânsito, para o Poupatempo no interior do Shopping Center, definiu-se que a Delegacia de Defesa da Mulher vai ocupar a área desocupada no prédio onde funciona a Delegacia Seccional de Rio Claro, no bairro do Estádio.

Ciente de que o trabalho encontra-se na fase final, Maria do Carmo solicitou ao deputado federal Ricardo Izar o envio de ofício ao secretário estadual de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, solicitando a realização de concurso público à contratação de delegada de polícia e escrivães destinadas à DDM. “Somente na Seccional de Rio Claro o déficit é de oito delegados”, alerta a vereadora.

Na resposta ao pedido de Maria do Carmo, o deputado Izar confirmou o envio do Ofício 73/2016 ao secretário de Segurança onde enfatizou que “os atendimentos são de suma importância para a melhoria da prestação de serviços públicos na DDM dirigida pela Secretaria Estadual de Segurança Púbica”.

Maria do Carmo agradece mais este apoio do delegado Izar na caminhada que visa a retomada das atividades da DDM em Rio Claro. “A luta já dura mais de três anos e agora estamos muito próximos de encerrar a caminhada de forma vitoriosa”, frisa a vereadora destacando o apoio da vereadora Raquel Picelli, do Conselho Municipal Feminino, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e segmentos ligados às mulheres.