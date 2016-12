Coleta de lixo e ecopontos atendem normalmente na véspera de Natal

A maioria das repartições públicas municipais tiveram expediente até as 12 horas dessa sexta-feira (23) e retornam as atividades na segunda-feira às 13 horas. Alguns setores manterão plantão de atendimento durante o feriado prolongado.

Coleta de lixo

A coleta de lixo foi normal na sexta-feira (23), e será também neste sábado e segunda-feira em Rio Claro. Os moradores dos bairros onde a coleta de lixo domiciliar acontece nesses dias podem colocar o material para ser recolhido como de costume.

Ecopontos

Os ecopontos de Rio Claro funcionam normal neste sábado e segunda-feira. No domingo os ecopontos não abrem. Os ecopontos ficam no Cervezão (Rua 6A, Avenida M21), Jardim São Paulo (Rua 1A), São Miguel (anel viário, perto da Avenida 62A), Inocoop/Guanabara (Avenida Tancredo Neves com a rodovia Fausto Santomauro), Jardim Figueira (Avenida 54 em frente à Rua 27) e Jardim das Palmeiras (Avenida 3JP, ao lado da Estação de Tratamento de Esgoto).

Cata bagulho

O serviço de cata bagulho em Rio Claro funciona normalmente na segunda-feira (26). Aos sábados e domingos, não há serviço de catabagulho.

O calendário completo do serviço de cata bagulho pode ser consultado no site da prefeitura de Rio Claro -www.rioclaro.sp.gov.br.

Coleta Seletiva

A coleta seletiva será realizada em Rio Claro normalmente na segunda-feira (26). Aos sábados e domingos não há coleta seletiva. Para saber o dia da coleta seletiva em cada bairro basta acessar o site da prefeitura no endereço www.rioclaro.sp.gov.br.

Saúde

Quem precisar de cuidados médicos em Rio Claro neste final de semana, até a manhã de segunda-feira tem como opções os plantões 24 horas da Fundação Municipal de Saúde. Um funciona na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão, na Rua M-9, 66, telefone 3533-7272; e o outro está na UPA do Bairro do Estádio, na Avenida 29, entre ruas 12 e 13.

O Samu também atende emergências 24 horas durante todo o feriado pela linha 192. A Farmácia Popular (avenida dois entre ruas três e quatro, 3524-8800) terá expediente até as 12 horas na sexta-feira (23). No sábado, véspera de Natal, a Farmácia Popular excepcionalmente não terá atendimento ao público. Na segunda-feira (26) a Farmácia Popular atende a partir das 13 horas.

Daae

Para solicitações de serviços relacionados à rede de água, o telefone é 0800-505-5200. Para solicitações referentes a desentupimento ou outros serviços relacionados na rede de esgoto, o telefone é o 0800-771-0001. O expediente ao público na sede do Daae retorna na segunda-feira (26) das 13 às 15 horas.

Segurança

Dois plantões do município serão realizados na área de segurança durante o período de Natal. A Guarda Civil Municipal pode ser acionada 24 horas pela linha 0800 771-1532 ou 153. Já a Defesa Civil de Rio Claro atende, também 24 horas, pela linha 199 ou 3534-3199.

Lago Azul

O Lago Azul de Rio Claro ficará aberto normalmente na sexta-feira (23), sábado e domingo de Natal. Referência em lazer saudável e gratuito, o Lago Azul abre de segunda a segunda sempre das 7 às 19 horas.