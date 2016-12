Ações municipais mudam comportamento de cidadãos rio-clarenses

Ao avaliar o grande volume de obras e serviços realizados pela prefeitura de Rio Claro nos últimos oito anos, o prefeito Du Altimari destacou que certamente uma das coisas mais importantes que aconteceram foi a mudança de atitude de muitos cidadãos, especialmente em relação ao trânsito e ao meio ambiente. “Adotar uma nova postura, que se aproxime mais do ideal de cidadania é um processo lento, que demanda tempo e informação continuada à população, enfatizando o que se deseja mudar”, explica Altimari.

Segundo ele, em várias frentes, este objetivo foi alcançado. A implantação de seis ecopontos em diferentes regiões da cidade, com estrutura para absorver praticamente todo tipo de descartes, funcionando diariamente, exceto aos domingos, veio responder a uma demanda importante, que tem seu cerne na limpeza da cidade. Somada ao Cata Bagulho, serviço que recolhe descartes de casa em casa, cobrindo toda área urbana, em intervalos de 30 dias, à coleta seletiva que abrange atualmente 100% dos bairros, fecha-se o cerco ao lixo em Rio Claro.



O planejamento, que é “seguramente nosso maior legado”, como afirma Altimari, permitiu trabalhar projetos viários que destravaram a mobilidade urbana, fazendo surgir rotatórias modernas, o aterramento do pontilhão da Avenida 7 e a demarcação de 28 km de ciclofaixas, que em muito contribuíram para humanizar o trânsito, adequando a estrutura viária ao grande número de bicicletas existentes na cidade. Com relevo plano, Rio Claro é ideal para esse meio de transporte, que é saudável e não é poluente.

“Trabalho e lazer se harmonizam com duas rodas e pedais, e se você tem pista demarcada, a segurança também é maior”, sublinha o secretário de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, José Maria Chiossi, que relaciona as faixas de pedestres implantadas na região central, nas rotatórias e nas principais vias públicas, como indutoras de uma nova mentalidade entre os cidadãos, pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas. “A cultura de atravessar na faixa de segurança está bem disseminada entre motoristas e pedestres”, nota Altimari. “É uma nova maneira das pessoas se relacionarem com o trânsito e, e, última análise, com a cidade”, avalia.

Mudanças de comportamento também estão diretamente relacionadas à qualidade de vida que é um dos diferenciais de Rio Claro. Bons índices de desenvolvimento humano, social e econômico, economia diversificada, elevados índices de saneamento básico, ampla rede pública de ensino, inclusive de nível superior, são apenas alguns exemplos da estrutura que Rio Claro oferece para seus moradores.