Traficante é retirado de circulação pela PM

Policiais Militares, da 2ª Companhia PM – do 3º Pelotão PM, em Brotas SP, em 21 de dezembro de 2016, prenderam um traficante de drogas, no bairro Taquaral em Brotas

Durante patrulhamento, os policiais, visualizaram L.C.R com uma embalagem de cor branca nas mãos, o qual ao perceber a presença da viatura veio a arremessar a embalagem em um terreno baldio existente no local, tentando homiziar-se no interior de um bar, porém sem êxito sendo imediatamente acompanhado e abordado. Durante a busca pessoal foi localizada em seu poder a quantia de R$64,50 (sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) e ao verificar a embalagem branca, constatou ser uma sacola plástica contendo em seu interior a quantia de 41 trouxinhas de maconha, prontas para a comercialização e 41 eppendorfs vazios, constando várias denúncias anônimas em seu desfavor de tráfico de drogas no local, tendo inclusive saído da Fundação Casa há menos de 01 mês. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao acusado o qual foi conduzido à delegacia, onde a Autoridade de Polícia Judiciária, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão, autuando-o em Flagrante Delito por Tráfico de Drogas, recolhendo-o à Cadeia Pública de Rio Claro.