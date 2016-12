Roubo de veículo é esclarecido pela PM

Na tarde de quinta-feira (21), policiais militares da Companhia de Força Tática, em Rio Claro, prenderam (02) dois criminoso por roubo a veículo no Jardim Centenário

Durante patrulhamento, os policiais da viatura I 37017, visualizaram (03) três indivíduos em um veículo VW Gol, que ao perceberem a presença da viatura, dispensaram pela janela do veículo um objeto. Na abordagem foi constatado que o objeto tratava-se de uma chave de um veículo marca Nissan. Indagados a respeito um deles informou que estava apenas de carona, porém o condutor do veículo e seu parceiro confessaram ter roubado uma camionete bem como indicando o local que estaria escondida em um canavial pelo bairro Nova Rio Claro. Em diligências pelo local o veículo Nissan Frontier de Rio Claro SP, produto de roubo em data de 19/12/16 foi localizado. Em ato contínuo ao diligenciar a residência de um dos acusados, foi localizado o documento CRLV e um cartão pertencente ao veículo. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos acusados que foram conduzidos e apresentados no plantão policial, onde o delegado ratificou prisão aos indiciados, sendo constatado que contra os indiciado R.L.H havia um Mandado de Apreensão em seu desfavor, sendo assim todos recolhidos ao setor carcerário ficando à disposição da justiça.