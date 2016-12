Polícia militar localiza motocicletas roubadas

Durante patrulhamento, no bairro São Miguel, os policiais do rádio patrulhamento, receberem uma denúncia via Copom de um roubo de uma motocicleta, a equipe prontamente se deslocou para o local indicado, juntamente com o CGP (Comando de Grupo de Patrulha) onde lograram êxito em localizar várias motocicletas e 01 (uma) bicicleta, todas de procedência ilícita, onde se encontravam escondidas em meio à mata do Horto Florestal.