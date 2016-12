O ANJO DA GUARDA DO BRASIL

Assim foi saudado, em letras garrafais, pela Rádio Capital, num anúncio de homenagem publicado no Estadão, anunciando a morte de Dom Paulo Evaristo Arns, em 14 de dezembro p.p. Um merecido epitáfio que bem define esse homem de Deus e do povo. Um homem-anjo sempre atento e presente nos momentos de desespero e abandono do povo. Uma presença atuante não apenas no discurso fácil, mas na coragem e na ousadia.

Digam-no com raiva os generais do 2º exército de São Paulo, digam-no os presidentes militares, reconheçam-no os comandantes da polícia da década de 70 que ele enfrentou pessoalmente, a ponto de ser expulso do gabinete do Presidente Médici depois de ser desafiado pelo Cardeal que lhe disse em nome do episcopado paulista: “Não te é licito”. (Tortura e prisões arbitrárias)

O nome de Dom Paulo era execrado pelos militares e pelos conservadores. A imprensa era proibida de citar seu nome ou fazer qualquer referência elogiosa ao Cardeal. Para eles, era o “Cardeal dos bandidos”. O “Cardeal vermelho”, o “Cardeal comunista”.

Foi vítima de dois atentados que quase o silenciaram para sempre. Mas, o destemor de Dom Paulo o ressuscitou. Denunciou as torturas nos quartéis, visitou presos políticos nas suas celas, liderou atos e protestos que reuniram milhares de pessoas: o culto ecumênico pela morte do jornalista Vladimir Herzog, a missa de protesto pela morte do estudante Alexandre Vanuchi Leme, e pela morte sob tortura do operário Manuel Fiel Filho, sua mediação no sequestro do empresário Abílio Diniz. Em, suma, Arns foi a figura religiosa mais corajosa e combativa contra os abusos de ditatura militar no pais, de 1964 a 1985. Nunca se contentou em recolher-se na sacristia e assistir os fatos acontecendo à sua frente, de terço na mão. Não é sem razão que a mídia leiga, a grande imprensa honrou sua morte em manchetes de capa, multiplicando epítetos bem pertinentes:

“ÍCONE NA LUTA CONTRA A DITADURA” (FOLHA); “ÍCONE PROGRESSISTA DA IGREJA” (FOLHA); “O HOMEM QUE A DITADURA NÃO SILENCIOU” (ESTADÃO); “O ANJO DA GUARDA DO BRASIL” (RÁDIO CAPITAL); “O CARDEAL DOS DIREITOS HUMANOS” (AGORA): “ADEUS AO GIGANTE” (Revista Veja); O CARDEAL DA RESISTÊNCIA” (Revista Isto É); “O AMIGO DO POVO” (Ele mesmo).

A grande imprensa de hoje, com suas manchetes e enorme espaço dedicado a cobertura de sua morte e biografia tenta se redimir das suas investidas ou omissões contra o Cardeal Arns e Dom Helder Câmara, chegando a apagar das fotografias sua imagem e seu nome. Hoje tentam endeusá-lo. Ainda bem. Antes tarde do que nunca.

Com a morte de Dom Paulo Arns fechou-se uma era para a Igreja Católica no Brasil. Quem substituirá Dom Paulo? Que bispo, que pastor ocupa ou ocupará o imaginário do povo como “Anjo da Guarda do Povo”? Não temos referências nacionais ou até mundiais, expoentes na Igreja Católica ou Evangélica no Brasil do tipo Dom Paulo Arns, Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldaliga, Dom Tomas Balduino, o Rabino Henri Sobbel, o Pastor Jaime Wright e outros. Alguma voz profética que se levante contra a corrupção, o desgoverno? Silêncio total. Nem CNBB. Aliás, ela existe ainda?

Dom Paulo foi sequestrado pela morte. Mas, a morte só conseguiu levar o corpo. Não levou a valentia e capacidade do enfrentamento. Não descanse Dom Paulo. Estenda suas asas e continue a ser o Anjo da Guarda do Povo brasileiro.

Pe. Otto Dana – Diocese de Piracicaba

