Natal e Ano Novo movimentarão mais de 540 mil veículos na região

Araras, 22 de dezembro de 2016 – As estradas administradas pela Intervias, concessionária do Grupo Arteris, devem registrar mais de 540 mil veículos durante a Operação especial de Natal e Ano Novo na região de Araras, Casa Branca, Limeira, Mogi Mirim, Piracicaba e São Carlos.



A Operação Natal compreende os dias 23 a 26 de dezembro (de sexta a segunda-feira). Já a Operação Ano Novo será realizada entre os dias 30 de dezembro e 02 de janeiro (sexta a segunda-feira). O maior volume de tráfego deverá ocorrer na Via Anhanguera (SP-330), com aproximadamente 240 mil veículos durante os feriados.



A saída para o Natal deve acontecer entre as 14 e 22 horas de sexta-feira (23), com tráfego 21% superior se comparado a uma sexta-feira normal. A previsão é que a volta do feriado ocorra a partir das 16 horas do domingo (25) até às 12 horas da segunda-feira (26), com tráfego superior em 23,7% em relação aos dias considerados normais.



Já a saída para o Ano Novo deve ocorrer na sexta-feira (30), também a partir das 14 horas, com o horário de pico entre as 17 e 20 horas. O retorno deve acontecer no domingo (1º), a partir das 17 horas, até às 12 horas da segunda-feira (02), quando é previsto tráfego 27,6% maior se comparado aos dias sem festividades.



O motorista deve verificar as condições do veículo antes de pegar a estrada, fazer uma checagem completa de todos os equipamentos de segurança, pneus, luzes, freios, se a documentação está em dia, mantenha aceso o farol baixo inclusive durante o dia, coloque o cinto de segurança em todos os ocupantes do veículo e acondicione os animais de estimação dentro de caixas específicas de viagem e também com o cinto de segurança.



Durante o período, a Intervias realiza as campanhas Férias Limpas e Estradas Seguras, com a distribuição de sacolinhas de lixo para câmbio dos veículos e de revistas de histórias em quadrinhos da Turma da Mônica com dicas de viagem segura, em parceria com a ARTESP, além da implantação de faixas com mensagens educativas de segurança ao longo das rodovias administradas pela concessionária.



Operação especial de fim de ano



A Intervias estará com o efetivo completo de plantão, mantendo veículos operacionais como ambulâncias, inspeção de tráfego, guinchos, caminhões-pipa e carretas de apreensão de animais, além de equipes de resgate e socorro mecânico, à disposição do usuário.



Para evitar interdições nas vias, as obras e serviços de conserva das rodovias serão suspensos a partir da sexta-feira (23 e 30), retornando após os períodos de festividades (segunda-feira – 26/12 e terça-feira – 03/01), conforme orientações da ARTESP e do policiamento rodoviário.



As rodovias administradas pela Intervias são consideradas rodovias inteligentes, monitoradas por câmeras em tempo real. O usuário também pode obter mais informações e ajuda por telefones de emergência (call box) instalados em cada quilômetro da estrada ou pelo telefone de atendimento da concessionária – 0800 707 1414.



Previsão de Tráfego por Rodovia:



NATAL (23 a 26/12)



Rodovia Anhanguera (SP 330) – 127 mil veículos

Rodovia Deputado Laercio Corte (SP 147) – 21 mil veículos

Rodovia Engenheiro João Tosello (SP 147) – 24 mil veículos

Rodovia Mons. Clodoaldo de Paiva (SP 147) – 40 mil veículos

Rodovia Wilson Finardi (SP 191 Araras/Rio Claro) – 21 mil veículos

Rodovia Wilson Finardi (SP 191 Araras/Mogi Mirim) – 16 mil veículos

Rodovia Vicente Botta (SP 215) – 20 mil veículos

Rodovia Dr. Paulo Lauro (SP 215) – 21 mil veículos



ANO NOVO (30/12 a 02/01)



Rodovia Anhanguera (SP 330) – 112 mil veículos

Rodovia Deputado Laercio Corte (SP 147) – 17 mil veículos

Rodovia Engenheiro João Tosello (SP 147) – 21 mil veículos

Rodovia Mons. Clodoaldo de Paiva (SP 147) – 36 mil veículos

Rodovia Wilson Finardi (SP 191 Araras/Rio Claro) – 17 mil veículos

Rodovia Wilson Finardi (SP 191 Araras/Mogi Mirim) – 13 mil veículos

Rodovia Vicente Botta (SP 215) – 17 mil veículos

Rodovia Dr. Paulo Lauro (SP 215) – 18 mil veículos