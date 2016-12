Confira dicas para decorar a casa para o Natal

Os enfeites de Natal devem traduzir o espírito natalino com cor e alegria. Quem ainda não montou a decoração para o grande dia ou não tem dinheiro para investir, pode usar a criatividade e o bom gosto a seu favor. Com ideias simples, práticas e rápidas, é possível confeccionar ornamentos com materiais de baixo custo no estilo “faça você mesmo”.

“Ao preparar sua própria decoração, além do fator interessante que é a economia, há também duas outras vantagens: a reutilização de objetos, que ganham nova utilidade e o aspecto pessoal impresso nas peças. É a tradução do sentimento e características daquele lar, e isso é percebido pelos convidados, além de dar um toque especial ao ambiente”, destaca Larissa Andreozzi, docente da área de eventos do Senac Rio Claro

O primeiro ponto de contato numa casa é a guirlanda, que apresentará o Natal na residência. Já na parte interna, as cores do Natal – vermelho, dourado e verde escuro – devem estar presentes. Larissa comenta que é possível criar enfeites usando materiais simples, como sal grosso, galhos secos, potes de vidro, fitas coloridas e papel de dobradura. Para ela, fazer uma bela decoração não significa gastar muito, mas ter criatividade.

Na hora da ceia, a mesa pode ser diversificada e trazer itens como guardanapo de tecido, velas, flores vermelhas, frutas e taças. “O ato de decorar a casa para as festas de final de ano é um momento que possibilita a reunião e interação entre todos os familiares. A mesa de jantar transmite a união da família, fortalecendo as relações familiares”, afirma a docente.

Para “vestir” sua casa para o Natal, Larissa dá dicas simples de como compor um cenário natalino, de maneira artesanal.

Guirlanda de fotos – para montar esse charmoso adereço, use um arco de arame e modele de acordo com sua preferência. Encape-o com uma fita de cetim e cole fotos de familiares e amigos. Caso escolha o formato de árvore de Natal, cortar as fotos de maneira circular para representar as bolas natalinas.

– Bola de árvore de Natal – Que tal personalizar sua árvore, fazendo suas próprias bolas decorativas? Compre bolas de isopor, botões e fitas de cetim. Com cola quente, decore a bola de acordo com sua imaginação.

– Enfeite de mesa – Para deixar a mesa de jantar ainda mais bonita, use materiais simples como vidros transparentes ou um prato fundo. Preencha o recipiente com sal grosso e componha o enfeite de acordo com sua imaginação, podendo usar bolas de Natal, flores e velas.

– Castiçais – Taças antigas podem ser transformadas em belos castiçais. Para isso, vire a taça de cabeça para baixo e coloque no pé da taça uma vela. Nesse caso, também vale usar a imaginação, envolvendo a vela em fita de cetim ou colocando aquela correntinha antiga, que já não usa mais.

