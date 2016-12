Coluna Edmar Ferreira

Cansada e irritada. É mais ou menos assim que está a diretoria do Corinthians que passou a semana inteira tentando contratar um treinador. Desde a demissão de Oswaldo Oliveira, contra a vontade do presidente Roberto de Andrade, o Timão não consegue fechar com um técnico.

Pior ainda, ouviu um doído não de treinadores não tão famosos como Guto Ferreira (Bahia) e Jair Ventura (Botafogo/RJ). Tentou Dorival Júnior e Paulo Autuori, que estão bem empregados no Santos e no Atlético/PR, respectivamente, e que vão disputar a Taça Libertadores da América.

Vanderlei Luxemburgo, Jorginho, Milton Mendes, Levir Culpi e Marcelo Oliveira estão no mercado, mas não agradam. Enfim, a diretoria chegou ontem a uma conclusão: Fábio Carille será o técnico do Corinthians até o final do Paulistão.

É uma solução caseira, que todos aprovam, afinal de contas, Fábio Carille é um profissional muito respeitado no clube e pelos jogadores, até por já ter comandado o Timão. Foi auxiliar de Tite. Mas que fique claro: clube o efetiva não porque quer, mas porque não conseguiu nada melhor.

São Paulo espera acertar nos próximos dias o segundo reforço pedido pelo técnico Rogério Ceni: Cícero, do Fluminense. O volante defendeu o Tricolor entre 2011 e 2012 e pode retornar por empréstimo. Em troca, a equipe do Morumbi cederia, também por empréstimo, o volante Wellington. O problema é o alto salário de cerca de R$ 400 mil.

O torcedor do Botafogo ganhou um super presente de Natal do presidente Carlos Eduardo Pereira. O argentino Walter Montillo é o novo reforço do time carioca e disputará entre outras competições, a cobiçada Taça Libertadores da América de 2017.

Montillo, ex-Cruzeiro, estava no Shandong Luneng da China desde 2014. Seu contrato será de dois anos e um salário de cerca de R$ 400 mil. Na última temporada, Montillo marcou 13 gols em 34 jogos. Pelo Cruzeiro foram 42 jogos e 15 gols. Também teve passagem destacada no Santos.

Rui Costa, novo diretor executivo da Chapecoense, afirmou que o goleiro Jackson Follman, que perdeu a perna direita na tragédia de Medellín, terá um cargo no clube assim que tiver alta. Aos 24 anos, o arqueiro que teve a carreira interrompida precocemente, passou por uma nova cirurgia. Gol de placa da diretoria.

Já o diretor de futebol João Carlos Maringá elogiou a atitude do Palmeiras, que colocou uma lista de jogadores à disposição da Chapecoense para uma futura parceria. Por enquanto, cinco reforços foram confirmados: o goleiro Elias (Juventude), o zagueiro Douglas Grolli (Ponte Preta), o volante Moisés (Grêmio), o meia Dodô (Figueirense) e o atacante Rossi (Goiás).

O Flamengo anunciou uma parceria com a Uber, empresa de transporte. A marca será estampada na camisa de treino e nos microfones do clube. O acordo será válido por apenas 45 dias. Mas vale lembrar que a Uber está com restrições de operação no Rio de Janeiro.

Inter de Limeira e Rio Claro FC jogam amistosamente hoje, às 10h, no Limeirão. Até agora o time limeirense disputou três jogos-treinos: 4 x 1 no time Sub-17 da própria Inter, 8 x 0 no Mogi das Cruzes e 2 x 2 com o Sub-20 do Rio Claro.

A Inter tem vários jogadores que passaram pelo Velo Clube e que foram trazidos pelo técnico João Vallim, são eles os goleiros Rafael Pim e Ferrari, o lateral Calixto, os volantes Teco e Marquinhos e o atacante Tom.

O time mais nômade do Brasil está de casa nova. Depois de nascer em Itápolis e mandar seus jogos no Estádio José Liberatti, em Osasco, o Oeste acertou sua transferência para Barueri, onde disputará a Série A-2 do Campeonato Paulista.

O presidente Ernesto Garcia confirmou que a equipe de Itápolis vai mandar os seus jogos na Arena Barueri. Ele disse que escolheu a cidade após analisar todas as propostas. Garcia elogiou a estrutura de Barueri e contou que terá a ajuda de alguns empresários da cidade e de Alphaville. O presidente lembrou que deixou Itápolis principalmente por conta da interdição do Estádio dos Amaros pela Federação Paulista de Futebol.

A FIFA divulgou seu último ranking de 2016, sem grandes alterações. O Brasil, que reagiu nas Eliminatórias da Copa do Mundo nas mãos de Tite, colecionando seis vitórias seguidas, manteve o segundo lugar com 1.544 pontos.

A Argentina, que vive uma situação bastante delicada – corre o risco de não se classificar para a Copa da Rússia pois está em 5º nas Eliminatórias -, fechou a temporada na liderança do ranking da Fifa com 1.634 pontos. Alemanha, Chile e Bélgica completam o Top 5.

José Silvério acaba de renovar seu contrato com a Rádio Bandeirantes. Um dos maiores narradores esportivos do Brasil, o pai do gol acertou sua permanência na emissora até 2022.

Participo do Painel Esportivo da Rádio Educadora 1020 AM de Limeira de segunda a sexta-feira, das 18 às 19h. Na terça-feira fizemos um programa inteiro com o repórter Luís Carlos Quartarollo, infelizmente demitido da Rádio Jovem Pan. Foi bom demais falar com o amigo Lula. Sempre que transmito jogos em São Paulo conversamos muito. Um baita cara.

Curiosidade do dia: O goleiro Raul Plasmann que tanto sucesso fez no Cruzeiro e no Flamengo, começou a carreira no São Paulo FC. Sua estreia como profissional foi dia 19 de maio de 1965, quando o Tricolor foi goleado pelo Palmeiras por 5 a 0.