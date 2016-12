Cinema do Shopping Rio Claro funcionará em 25 de dezembro e 1º de janeiro

Todos irão comemorar o Natal e o Ano-Novo e nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro haverá poucas opções de lazer na cidade. Pensando em oferecer alternativas de entretenimento para as famílias, as salas de cinema do Shopping Rio Claro funcionarão normalmente.

“Optamos por abrir as salas para que as famílias possam ter uma opção de lazer e entretenimento nestes dois domingos em que há poucas alternativas na cidade”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro.



Confira a programação do cinema do Shopping Rio Claro para 25 de dezembro e 1º de janeiro:

– Rogue One – Uma história Star Wars – 3D dublado

25/12 e 1/1: às 19h – 21h30 – 14h30 e 16h

– Sing – Quem canta seus males espanta – 3D dublado

25/12 e 1º/1: às 14h20 e 16h40 às 19h e 21h10



– Minha mãe é uma peça 2 – 2D dublado

25/12 e 1º/1: às 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20



– Animais fantásticos e onde habitam – 2D dublado

25/12 e 1º/1: às 14h30



– A última ressaca do ano – 2D dublado

25/12 e 1º/1: às 17h, 19h e 21h



– Masha e o urso – O filme – 2D dublado

25/12 e 1º/1: às 15h e 17h



– Sully – O herói do rio Hudson – 2D dublado

25/12 e 1º/1: às 19h



Sully – O herói do rio Hudson – 2D legendado

25/12 e 1º/1: às 21h



Confira o horário especial de fim de ano do Shopping Rio Claro



Até 23 de dezembro

Lojas: das 10h às 23h

Praça de Alimentação: das 11h às 23h



– Dia 24 de dezembro

Lojas e Praça de Alimentação: das 10h às 18h

– Dia 25 de dezembro: fechado

– Dia 26 de dezembro

Lojas: das 12h às 22h

Praça de Alimentação: das 11h às 22h

De 27 a 30 de dezembro

Lojas: das 10h às 22h

Praça de Alimentação: das 11h às 22h

– Dia 31 de dezembro

Lojas e Praça de Alimentação: das 10h às 17h

– Dia 1º de janeiro: fechado

– Dia 2 de janeiro

Lojas: das 12h às 22h

Praça de Alimentação: das 11h às 22h



Campanha de Natal

Todos os anos, o Shopping Rio Claro tem sorteado um veículo top de linha nas Campanhas de Natal, e neste ano os clientes que fizerem suas compras até 8 de janeiro nas lojas participantes da promoção concorrerão a um Honda HRV Zero Km. O sorteio acontecerá às 19h de 11 de janeiro.

Para participar é simples: até 8 de janeiro, a cada R$150,00 em compras o cliente troca por um cupom, e as notas são cumulativas. Mas as chances para quem iniciar as compras de Natal já em novembro são triplicadas, pois até 30 de novembro, as trocas de segunda a quinta dão direito ao triplo de cupons. As trocas às sextas, sábados, domingos e feriados dão direito ao dobro de cupons. De 1º de dezembro a 8 de janeiro, as trocas de segunda a quinta dão direito ao dobro de cupons.

Os clientes podem conferir o regulamento da Campanha de Natal 2016 do Shopping Rio Claro no site www.shoppingrioclaro.com.br



Sobre o prêmio da Campanha de Natal

O Honda HRV é considerado o lançamento do ano da Honda no Brasil e tem despertado paixões nos brasileiros. De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Honda HRV fechou o primeiro trimestre de 2016 com sucesso de vendas em sua categoria.