2017 está repleto de feriados: Cinco dicas para já programar sua viagem

São 9 feriados nacionais que caem em dias próximos ao final de semana e têm a possibilidade de ’emenda’. Com os preços de passagens de avião nas alturas e investimentos constantes feitos pelas companhias rodoviárias, viajar confortavelmente em uma poltrona de ônibus parece ser a melhor opção para curtir algumas dessas datas.

No entanto, quanto mais você trabalhar o “antes” da viagem, mais poderá curtir o “durante”. Para te ajudar a se programar com antecedência, o Guichê Virtual, startup líder na venda de passagens de ônibus online no Brasil, listou as datas em que caem os feriados prolongados do ano e logo abaixo cinco dicas valiosas para pensar no momento de se preparar para as viagens.

Carnaval (Segunda e terça, 27 e 28/2)

Semana Santa (Sexta 14/4)

Tiradentes (Segunda, dia 21/4)

Dia do Trabalho (Segunda, dia 1º/5)

Corpus Christi (Quinta, 15/6)

7 de Setembro (Quinta)

Nossa Senhora da Aparecida (Quinta, dia 12 de outubro)

Finados (Quinta, dia 2 de novembro)

Natal (Segunda)

Dicas:

1) Compre passagens com antecedência pela internet, assegurando os horários mais convenientes, os melhores preços e assentos, de forma a que você e sua família viajem juntos.

2) Saia na frente dos seus colegas de trabalho, selecionando o destino o quanto antes e já avise no trabalho as datas que não estará na cidade. Nas semanas anteriores ao feriado prolongado, choverão pedidos dos funcionários para ’emendar’

3) Faça cópias autenticadas dos documentos (título de eleitor, carteira de identidade, CPF, entre outros), caso ocorra algum imprevisto no meio da viagem. Organize tudo em uma pasta, com comprovantes de compras, estadias, passagens de ônibus, etc.

4) Reserve o hotel com meses de antecedência, época em que a procura é quase nula e os preços bem mais em conta.

5) Pesquisar é a melhor forma de se programar para uma viagem. Acessar o site da prefeitura para saber das programações gratuitas e eventos culturais que vão acontecer ou até mesmo descobrir uma trilha para uma cachoeira incrível por perto pode ser uma boa.