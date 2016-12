Reunião prepara entrega de mais 928 apartamentos do Jardim das Nações

Dessa vez, 928 famílias serão beneficiadas. Outros 1.168 mutuários receberam as chaves no sábado (17), de imóveis do Jardim das Nações 2. “No total teremos providenciado 2.096 residências neste que é o maior empreendimento da história do município no setor habitacional”, comenta o prefeito Du Altimari, que participou na quarta-feira (21), no Núcleo Administrativo Municipal (NAM) da primeira reunião com os futuros moradores do Jardim das Nações 1.

Essa primeira etapa de conversa com os munícipes termina nesta quinta-feira (22). “É uma reunião na qual damos as primeiras orientações sobre a nova moradia”, explica a Secretária Municipal da Habitação, Maria José Stivalli. “Em todas as moradias que entregamos estabelecemos roteiro de reuniões com os futuros moradores fornecendo ampla gama de informações, que vão desde aspectos relativos à estrutura disponível nas imediações do residencial até cuidados com a manutenção dos apartamentos, o funcionamento e estruturação dos condomínios, competências do síndico, entre outros”, explica.

O empreendimento fica ao lado do bairro Terra Nova e faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, realizado em parceria com a prefeitura e o governo estadual, representado pelo programa Casa Paulista. Os apartamentos têm 47 m² e possuem dois dormitórios e demais dependências, com unidades adaptadas para atender pessoas deficientes.

Entre 2009 e 2016 a prefeitura de Rio Claro realizou o maior programa habitacional da história do município. Entre as moradias para a baixa renda – que têm participação direta da prefeitura – já foram entregues ou estão em construção mais de quatro mil residências.