PM prende dupla de estrangeiros por furto de rodas de veículos em Araras

Um colombiano, de 36 anos, e um Venezuelano, de 35, foram presos pela Polícia Militar em Araras (SP) na noite de terça-feira (20) suspeitos de cometerem uma série de furtos de rodas de carros na cidade e também em Rio Claro. Segundo a PM, a dupla confessou que vendia o par de rodas na capital por R$ 600. A Polícia Civil investiga o caso. Uma equipe da PM passa pela Rua Santa Cruz, próximo ao Lago Municipal, quando viu o colombiano encostado em um carro com preto com placas de Americana.

Ao retornarem para fazer a abordagem, os PMs constaram que o suspeito estava acompanhado do venezuelano, que estava agachado atrás do veículo. A dupla foi abordada, e a polícia constatou que o carro era clonado. No porta-malas, havia um par de rodas de um Honda City. A PM também apreendeu ferramentas, como macacos hidráulicos e chaves de roda.

Confissão

Segundo a PM, os suspeitos confessaram ter furtado as rodas de veículo que estava estacionado no cruzamento da Rua Dom Bosco com a Rua Santa Cruz. A dupla ainda afirmou estar no país há três meses e que levavam as rodas para vender em São Paulo.

Ainda de acordo com a PM, os suspeitos confessaram outros furtos. A polícia investiga casos semelhantes praticados na região, especialmente em Rio Claro. Presos em flagrante, os suspeitos foram levados para a cadeia de Araras.

Onda de furtos

Motoristas de Rio Claro estão preocupados com a maior frequência de um crime incomum: o furto de rodas de carros. As vítimas estacionam os veículos em estabelecimentos e ruas e, quando voltam, os encontram sem as rodas. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os ladrões, chamados de caranguejeiros.

Um morador, que preferiu não se identificar, levou um susto quando encontrou o carro dele sem duas rodas. O carro estava parado na Rua 3, na região central, e os criminosos agiram em plena luz do dia e em um local movimentado. Eles tiveram apenas o cuidado de levar as rodas do lado do motorista.

“A primeira reação é de surpresa e até de esboçar um sorriso achando que é brincadeira. Depois você lembra que está ocorrendo esse tipo de ação na cidade, ai você acaba se situando que é mais uma vítima”, afirmou.

O veiculo estava suspenso apenas por um macaco. Os ladrões levaram rodas, pneus e os parafusos, gerando um prejuízo de R$ 3,8 mil. “No meio da rua, ninguém viu. A gente sabe que a criminalidade está aumentando e você se sente inseguro. Até mesmo um bem que você adquire , sai para o trabalho e quando você volta pode ter essa triste surpresa”, disse.

Investigação e alternativa

Nas redes sociais, outros motoristas divulgaram fotos de outros furtos de rodas. A Policia Civil apura os casos de furtos, mas não divulga informações pra não atrapalhar nas investigações.

Para se protegerem, os motoristas estão procurando nas concessionárias os kits para travar as rodas. Sete clientes estiveram em uma loja nos últimos dez dias depois de serem furtados.

“Consiste num kit único para cada veículo e ele possui um parafuso diferenciado para cada roda e não fica impossibilitado o uso de uma chave de roda tradicional sacar a porca da roda”, afirmou o dono da loja César Augusto Sturion.

A crescente onda de furtos de rodas deixou motoristas inseguros. “Mesmo com alarme, com essas coisas que a gente tem para ter uma segurança a mais, está falho, não tem segurança mais”, disse o biomédico Felipe Hellmeistr. (EPTV/São Carlos)