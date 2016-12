Novo bairro Jardim das Nações homenageia imigrantes

Localizado na região Sul do município, o Jardim das Nações fica ao lado do Jardim Terra Nova

Ao denominar Residencial Jardim das Nações o mais novo bairro do município, a prefeitura de Rio Claro está homenageando nações que tiveram grande participação no desenvolvimento da cidade, desde os primeiros anos de sua fundação.

No Condomínio Espanha, por exemplo, são 80 apartamentos; Líbano, 272; Polônia, 272; Portugal, 224; Suécia (224); e Suíça, 96 apartamentos, totalizando 1.168 imóveis na primeira etapa entregue sábado (17).

Entre os futuros moradores, que participaram da entrega das chaves dos apartamentos, a alegria estava estampada. “Estou com o coração batendo forte e muito feliz”, resumiu a costureira Francisca Ferreira Sampaio. O operador de empilhadeira Everton Cosmo Costa dos Santos disse estar “iniciando uma nova fase na vida, de casa nova junto da família”. Ele vai morar no apartamento com a mulher, os filhos Bruno, de ano e meio e Bianca, de 10 anos. “É gratificante ver que estas pessoas estão felizes e fazendo projeto para uma vida melhor”, observou Maria José Stivalli, secretária municipal de Habitação.

Na segunda etapa do Conjunto Residencial das Nações, mais 928 apartamentos serão entregues, totalizando as 2096 unidades previstas para aquele empreendimento destinado às famílias de baixa renda, que foram priorizadas nas políticas habitacionais desenvolvidas pelo governo municipal. Na segunda etapa, cinco outros países, também importantes na formação do município terão seus nomes lembrados nos condomínios: Itália, Alemanha, Japão, África do Sul e Holanda.



“Cultuar a memória, reconhecer o valor e a importância da presença dos imigrantes, que deixaram seus países de origem, cruzaram oceanos para se associarem a nós, e nos ajudarem a construir um sonho, uma cidade, é dever de todos, registrando nossa gratidão por esta parceria”, assinala o prefeito Du Altimari. Os vereadores Júlio Lopes, Maria do Carmo Guilherme, Agnelo de Matos e Paulo Guedes também participaram da entrega das chaves.

Em oito anos, aproximadamente, Rio Claro assistiu ao maior programa habitacional de sua história, com cerca de 12.000 novas moradias. Este número foi obtido com programas para famílias de baixa renda, providenciados pela prefeitura, e demais empreendimentos da iniciativa privada.