Jardim Público de Rio Claro ganha nova estátua da Diana

O novo monumento é maior do que o anterior: tem 1,40 m de altura, 171 kg, base de 35×32 cm e é feito em argamassa armada, com visual de mármore.

“Ficou muito bonita”, considerou o aposentado Wilson Bortoluzzo, morador de Rio Claro há 35 anos e frequentador assíduo do Jardim Público. Para o funcionário público Nivaldo Vital, há 33 anos responsável pela manutenção do paisagismo do Jardim Público, “o retorno da Diana é muito bom para o jardim, pois as pessoas estavam sentindo falta e é uma imagem que chama a atenção e deixa o local mais bonito”.

A antiga estátua foi furtada no início do ano, assim como o busto de Ulysses Guimarães na Praça da Liberdade. No mesmo período, a estátua do índio no Jardim Público também foi depredada. Os três monumentos, considerados elementos importantes na história de Rio Claro, foram repostos em trabalho da prefeitura.

“Com uma nova estátua no lago da Diana, completamos a recuperação do patrimônio da cidade no centro histórico”, afirma o prefeito Du Altimari.

Recentemente, a prefeitura assumiu o gerenciamento do prédio da Sociedade Philarmônica Rioclarense, que estava abandonado. A prefeitura também trabalha na restauração do prédio do Museu Histórico Amador Bueno da Veiga, que foi praticamente destruído por um incêndio em 2010.