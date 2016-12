Horário do Procon Rio Claro para final de Ano

Procon – Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, comunica a população em geral que estará prestando atendimento ao público nos seguintes dias e horários neste final de ano:

– De 19 a 22 de Dezembro: 12h às 17h

– 23/12 2016: 08h às 12h

– De 26 a 29 de dezembro: 13h às 17h

– 30/12/2016: 08h às 12h

Os horários valem para os dois postos do Procon de Rio Claro: Avenida 5 nº 821 centro e do Cervezão.