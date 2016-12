CREAS enfatiza trabalho em rede e apresenta cartilha atualizada

O CREAS, por sua vez, faz parte da Proteção Social Especial do SUAS

Na tarde da terça-feira (20), houve a apresentação e entrega da versão atualizada da cartilha do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação. Além da apresentação da cartilha, mereceu ênfase o trabalho em rede das ferramentas utilizadas pela Secretaria de Assistência Social, destacando a importância e a diferença dos serviços ofertados.

O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, busca prevenir ocorrências de situação de risco através do desenvolvimento das capacidades dos atendidos, fortalecendo os vínculos familiares e sociais. É um centro de referência de Proteção Social Básica do Sistema Único da Assistência Social (SUAS). O CREAS, por sua vez, faz parte da Proteção Social Especial do SUAS e oferece apoio e orientação a indivíduos e famílias vítimas de violência física, psíquica e sexual, negligência, abandono, ameaça, maus tratos e discriminações sociais.

Ione Helena Bernardo, coordenadora do CREAS no município, comentou sobre a importância da cartilha:, “É importante que os serviços não fiquem somente na cartilha. Ela norteia os trabalhos, mas a participação ativa em toda a rede é fundamental”. Sonia Maria Catel Gerner, diretora de Gestão Integrada do SUAS, agradeceu à equipe por todo o apoio que foi dado para a realização dos trabalhos: “nós só alcançamos o sucesso graças a vocês”, disse.

A secretária de Assistência Social Luci Helena Wendel Ferreira afirmou que “é necessário lutar para que o SUAS se fortaleça em uma grande corrente. Todo este nosso investimento e trabalho é destinado à população”, frisou. Claudia Scotuzzi, superintendente de Ensino do Estado, apresentou medidas e enfatizou a importância dos serviços integrados: “A matéria prima do trabalho é a boa vontade dos colaboradores”. E concluiu: “Nós somos incompletos. Os serviços requerem colaboração de outras pessoas que possam complementar o nosso trabalho diário”.