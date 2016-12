Coluna Edmar Ferreira

Interessante as médias de público do Palmeiras este ano: no Paulistão foram 22.918. Na Taça Libertadores da América foram 34.530 e no Brasileirão, foi para 34.292. Ou seja, a média geral foi de 31.691 torcedores. Muito bom mesmo.

Atacante Marinho é, neste momento, o jogador mais cobiçado do futebol brasileiro. Atacante só não fez chover no Brasileirão. Será mais ou menos assim: Corinthians, Palmeiras e Santos tentarão e o futebol chinês vem e fica com ele. Espera e verá.

Vanderlei Luxemburgo era o predileto da diretoria do Vitória, mas não acertou. Desta forma, a diretoria confirmou a renovação de contrato com Argel Fucks, que salvou o time baiano do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O novo vínculo vai até o final de 2017.

Em 14 jogos no comando do Vitória, Argel Fucks conseguiu 6 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. O rubro-negro terminou em 16º lugar, com 45 pontos ganhos – dois a mais do que o Internacional/RS, primeiro clube no Z-4.

Thiago Maia ainda não sabe se continuará no Santos. O volante de 19 anos já chama atenção do futebol europeu, mais precisamente de cinco clubes: Chelsea/ING, Liverpool/ING, Monaco/FRA, Schalke 04/ALE e Napoli/ITA. Todos esses gigantes esperam contar com o futebol do craque em janeiro.

Com um total de 17,7 milhões de seguidores, o Corinthians tem mais de um milhão de seguidores a mais do que o Flamengo nas redes sociais, juntando Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

O Corinthians tem 11,1 milhões se seguidores no Facebook, 4,7 milhões no Twitter, 1,6 milhão no Instagram e 243 mil no YouTube. O líder no YouTube é o Palmeiras, com 485 mil inscritos em seu canal.

No ranking geral de redes sociais, o Palmeiras aparece na quarta colocação, com 7,2 milhões de seguidores, atrás do São Paulo, que tem 11,4 milhões.

A Chapecoense ganhou milhares de seguidores após a tragédia com sua delegação em Medellín. O time de Chapecó é o sétimo clube com mais seguidores, com 5 milhões no total. O time catarinense supera verdadeiras potências como Cruzeiro, Atlético-MG, Fluminense, Internacional, Vasco da Gama e Botafogo.

Demorou, mais o primeiro gol de Paulo Henrique Ganso com a camisa do Sevilla saiu. Ontem, no jogo contra Formentera, time da terceira divisão espanhola pela Copa do Rei, o gol que todos esperavam saiu. Já eram 10 partidas do brasileiro com a camisa do Sevilla sem nenhum gol. Agora, no 11º, ele veio.

Um dos quatro brasileiros que sobreviveram ao acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, o zagueiro Neto deverá receber alta hospitalar ainda hoje, podendo passar o Natal junto com os familiares.

Já o goleiro Jackson Follmann terá que passar mais tempo no hospital. O arqueiro passou por uma nova cirurgia, onde foi feita uma intervenção na perna direita, como forma de preparação para a colocação de uma prótese. O jogador teve parte da perna amputada logo após o acidente aéreo.

O Rio Claro FC segue se reforçando para o Campeonato Paulista da Série A-2. O mais novo contratado é o habilidoso meia Rayllan, que disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Sampaio Corrêa. Ele só não conseguiu evitar o rebaixamento do time maranhense.

Fiz uma matéria bacana domingo em Limeira. Foi realizada no CT Pinóquio uma partida beneficente, que contou com jogadores profissionais, artistas e boleiros do amador. Entre os presentes os atacantes Evandro, que joga no Gifu do Japão e Paulinho, ex-Santos e Flamengo.

Brasil tem pilotos na Fórmula 1 de forma ininterrupta desde 1969. Vai continuar assim com Felipe Massa na Williams em 2017. Mais uma vez escrevo aqui: nunca morri de amores pelo Massa. Acho um piloto extremamente sem graça e sem carisma. Não consigo vibrar em suas corridas. Ai que saudade do Senna.

O estado de saúde do alemão Michael Schumacher continuará sendo um assunto particular, alertou a assessora do heptacampeão mundial, Sabine Kehm, quase três anos depois do acidente de esqui sofrido pelo ex-piloto nos Alpes franceses.

Kehm afirmou, através de comunicado, que não haverá no futuro nenhum tipo de informação sobre essa “situação privada” vivida pelo ex-piloto, que completa 48 anos em janeiro. Fico pensando aqui: ele poderia estar desfrutando da riqueza que juntou no automobilismo. Que judiação.

Emocionantes as homenagens prestadas pelas equipes da NBA ao famoso repórter Craig Sager, de 65 anos, que perdeu a batalha contra o câncer. Era funcionário da TNT e se destacava, além da competência, por seus trajes sempre extravagantes, ou seja, ternos e gravatas coloridas. Todos gostavam do seu trabalho. Era fã dele. Grande profissional.

Curiosidade do dia: O goleiro Rogério Ceni iniciou carreira no voleibol, jogando inclusive na seleção de Mato Grosso. Disputou os Jogos Estudantis Brasileiro. Aos 16 anos foi chamado para um teste no “futebol” na equipe do Sinop (MT) e deu certo.