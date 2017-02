Baile Beneficente

Domingo, dia 9 de outubro estará sendo realizado mais um animado Baile Beneficente nas dependências do Asilo de São Vicente de Paulo, à partir das 14h30. Animação ficará por conta de Nelo & Devanito. Mesas grátis.

Bazar de Artesanato

Neste sábado (8) e no domingo (9), estará acontecendo no pátio da Igreja de Nossa Senhora da Saúde, entre as 3B e 4B e avenida 4ª Bairro Cidade Nova, um Bazar de Artesanato do Clube de Mães da Associação Vicentina. A renda será em prol das famílias carentes da comunidade. O bazar acontece no horário das 08h30 às 12h.