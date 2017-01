UPA do Cervezão reforça atendimento de urgência

Com duas UPAs em funcionamento – bairro do Estádio e agora Cervezão – o município de Rio Claro pretende conseguir mais recursos, que irão ajudar bastante nos investimentos para a área da Saúde

Na tarde de sexta-feira (16) a UPA do Cervezão passou a funcionar no prédio do Pronto Atendimento (PA), na Rua M-9 nº 66. As instalações passaram por reforma e ampliação, totalizando 2.100 metros quadrados de reestruturação para o acolhimento de pacientes em sistema de UPA.

Entre as melhorias providenciadas estão novas salas, novo refeitório para os funcionários, mais postos de inalação e melhor comodidade para os pacientes. A unidade tem quatro médicos, sendo três clínicos e um pediatra; e funciona 24 horas, de domingo a domingo, com capacidade para atender urgências e emergências, como fraturas, cortes, infartos, derrames e outras ocorrências inseridas na classificação grave.