Serviço de saúde mental passa a atender no Cervezão

A partir de quinta-feira (8), o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) III de Rio Claro passará a funcionar em novo endereço, na Rua M-9, entre as avenidas M-17 e M-17A, onde já funcionou o Pronto atendimento do Cervezão.

No local também funcionará a farmácia do Cervezão, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. O Caps III atende 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados.

Criado em 1998 como Núcleo de Atenção Psicossocial, o serviço funcionou inicialmente no Bairro do Estádio, depois na Avenida Brasil e atualmente estava na Rua 15, no bairro São Benedito, sempre em prédio alugado.

O projeto para a nova sede foi elaborado com o acompanhamento e orientação da equipe de profissionais do Caps III e de usuários do serviço. São aproximadamente 450 m² de construção. O imóvel passou por ampliação e reforma geral, que incluiu novas redes hidráulica e elétrica, pintura, pisos e revestimentos. A obra teve um custo estimado em R$ 600 mil, com recursos federais e do município.

O Caps III passará a funcionar ao lado do pronto atendimento do Cervezão. A localizado ao lado de uma unidade de urgência é considerada importante para o bom andamento dos trabalhos do Caps.

O Caps III pertence ao Programa de Saúde Mental da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, atendendo mensalmente aproximadamente 400 pessoas com transtornos graves e persistentes. Em seu prédio próprio, o Caps passará de quatro para seis leitos de retaguarda à pacientes em crise. Rio Claro é o único entre os 26 municípios da macrorregião que dispõe de um Caps III.

A unidade desenvolve ações que visam resgatar a cidadania da pessoa em sofrimento mental, integrando-a ao convívio social. Presta atendimento a adultos com transtorno mental severo e persistente, e a oriundos de internação psiquiátrica em regime intensivo, semi-intensivo e não intensivo.