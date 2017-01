Diário publicou a libertação dos escravos de RC

Adiantando-se à Lei Áurea, o município começou o processo de libertação de seus escravos em dezembro de 1887. Rio Claro livre já não era um sonho. Choviam na redação deste “Diário” os bilhetes e as cartas dos fazendeiros que apoiavam o movimento. O comendador Justiniano de Mello Oliveira, importante agricultor, enviava à Redação o seguinte telegrama: “eu libertei, hontem, incondicionalmente ganhando salário, 71 escravos. O mesmo fez o Barão de Mello Oliveira aos seus escravos, em número de 57. (26.12.87)”.

Prosseguindo com interesse nesta cruzada, o “Diário do Rio Claro” teve papel de fundamental importância nesse processo. Com isso, a Câmara Municipal solicitou aos fazendeiros a liberdade aos negros e designou o dia 5 de fevereiro como data da libertação. Cumpriu-se. Em 5 de fevereiro de 1888 a escravidão teve fim em Rio Claro.

Registrando esse marco histórico, o “Diário” publicou, em sua edição nº 416, de 7 de fevereiro de 1888, a notícia descrevendo os festejos da libertação, cujo primeiro parágrafo transcrevemos a seguir: (Atenção para a escrita da época)

Publicação do Diário na edição de n° 416

“Como foi annunciado, realizaram-se ante-hontem os festejos em regosijo da libertação dos escravos do município desta cidade. O largo do Theatro São João, local das festas, achava-se explendidamente preparado com arcos triumphaes ás entradas, arcos de folhas e flores, bambús, bandeiras, galhardetes, etc. Ao centro do largo elevava-se bastante alta a tribuna popular, enfrentando com o magnífico coreto construído naquelle largo e que foi occupado pela banda de música da sociedade “6 de Maio”, construiu-se outro coreto onde tocou durante a tarde a banda de música italiana “Humberto I”. Muitas casas da cidade achavam-se embandeiradas, salientando-se, dentre ellas, as da rua nº 4, na parte comprehendida entre as avenidas 6 e 10, onde tambem existiam arcos e ramagens, festoes e galhardetes, estando arvorada na casa do sr. João Vitzel uma bellíssima bandeira branca, com a seguinte inscripção – “Salve, salve ó santa liberdade!”.