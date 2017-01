Associação Espírita Emmanuel promove I Coem Curso visa orientar e educar a mediunidade

A Associação de Estudos Espíritas Emmanuel, localizada no bairro Santa Eliza, à Rua 27 No. 176, com avenidas 38 e 40, em Rio Claro, estará promovendo a partir do dia 1º. de agosto, a primeira edição do COEM

O COEM (Curso de Orientação e Educação Mediúnico), é um programa de estudos que tem por base o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec e demais obras básicas do Espiritismo, além de obras subsidiárias da literatura espírita que tratam do tema.

Utiliza-se do processo de aprendizado gradativo e sistemático, partindo do simples para o complexo, estabelecido por Allan Kardec. O programa didático é dividido em módulos, e composto de aulas teóricas e práticas.

A coordenação do COEM da Associação Espírita Emmanuel será de responsabilidade do Dr. Tiago Essado, promotor de Justiça e presidente da Associação Jurídico Espírita de São Paulo (AJE), além de colunista do jornal Tribuna do Espiritismo e autor de vários livros.

A aula inaugural acontecerá neste sábado (30), às 15 horas, e terá como tema a mediunidade, o médium e o COEM. E as aulas do curso, às segundas-feiras, às 20 horas.

Os interessados em participar do I COEM da Associação de Estudos Espíritas Emmanuel podem fazer suas inscrições gratuitamente através do e-mail: estudosemmanuel@hotmail.com, onde também poderão obter mais informações.