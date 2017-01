Manifestação reúne grande público no centro de Rio Claro

Indignados com o cenário político em nosso País onde alguns políticos em busca de interesses próprios promovem a corrupção. Manifestantes de todas as idades demonstraram seu descontentamento. cheap Cialis

O Movimento “Vem prá Rua Rio Claro” realizado no último domingo representou a indignação do brasileiro mediante aos escândalos e a própria situação do país.

Independente de partido ou liderança partidária o rio-clarense tomou conta da praça central na manhã desse domingo (13/03/2016). A Passeata começou no jardim público com o Hino Nacional em seguida os organizadores do evento apresentaram aos participantes o objetivo da passeada.

A passeada deixou o jardim público e seguiu pela rua 3 até a avenida 2, contornando o Jardim pela Rua 4, desceu a avenida 1, virou na Rua 6 e seguiu até a avenida 5 onde fez uma parada em frente ao Fórum local. Em frente ao Fórum o presidente da OAB local, Mozard Ferreira falou sobre o apoio da OAB São Paulo “ A OAB sempre esteve junto com a população e sempre estará junto, contra a corrupção, contra o caixa 2 nas campanhas eleitorais e contra a CPMF, e contra o aumento dos impostos”, salientou Mozard ao ocupar o carro de som. Em seguida foi executado novamente o Hino Nacional e a participação dos manifestantes foi intensa. Em seguida a passeata seguiu pela avenida 5 até a rua 7, contornando assim a Praça da Libertade e seguindo pela Avenida 3 até a Rua 3. Seguiu pela Rua 3 até a avenida 1 onde na maior calmaria foi dispersada. A multidão que esteve presente deixou o local em paz com a certeza de que o objetivo de mostrar sua indignação foi alcançado. Nenhuma ocorrência e nenhum tumulto foi registrado estiveram presentes famílias inteiras e o movimento foi da família rio-clarense.

Como forma de chamar a atenção, os manifestantes compareceram com as cores da Bandeira Nacional. Munidos de faixas, cartazes (em apoio a Policia Federal e ao Juiz Sérgio Moro) bonecos e Balões nas mãos das crianças representava que a Manifestação era em pról do bem comum. Os manifestantes ainda pintaram o rosto de verde e amarelo, cantaram pelas ruas centrais. Utilizaram de frases como: “Lula na Cadeia”, “Impeachment já”, “Fora Dilma”, Fora PT”.

Pró PT

Cinco mulheres vestidas de preto e com a estrela do PT foram Hostilizadas e tiveram que deixar a manifestação, mesmo a retirada destas pessoas ocorreu de forma pacífica.

Divergência

As fotos não podem mentir e estão estampadas nos principais veículos e tomaram conta das redes sociais. Segundo os organizadores 8 mil pessoas estiveram presentes na passeata na manhã de domingo, mas informações dizem que apenas 2 mil pessoas participaram. Esse número gerou discussão, em todo o país o qual muitos veículos publicaram um número reduzido do estimado.

A Polícia Militar informa que, aproximadamente 1 milhão e 400 mil pessoas estiveram presentes no horário de pico (16:15) durante a manifestação ocorrida na Região da Avenida Paulista nesse domingo (13/03). O cálculo foi elaborado pelo programa COPOM online, que realiza o georeferenciamento da área, definindo polígonos de concentração de pessoas por meios de inúmeras fotos aéreas e terrestres, contabilizando a própria avenida Paulista, Alameda Santos, rua São Carlos do Pinhal e todas as transversais.

No período das 15 horas às 16h30, foram registradas 228 mil pessoas chegando a região, somente pelas estações de metrô da Avenida Paulista.

Nos demais municípios do Estado foram reunidos aproximadamente 400 mil pessoas nas manifestações.

A estimativa não considera a rotatividade do público presente.

Em todo o estado de São Paulo não houve nenhuma ocorrência grave registrada.

buy Robaxin Order Natrexone

isotretinoin online Depression Order Retin-A