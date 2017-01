Empresa de Rio Claro zera envio de resíduos para aterro em Rio Claro

A empresa Whirlpool Latin America, acaba de alcançar a meta de eliminar o envio de resíduos não-industriais para aterro, em sua Unidade de Rio Claro. Alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos, a companhia já havia zerado o volume de resíduos industriais enviados para aterro ao final de 2014 e agora essa marca foi conquistada também com detritos não-industriais. O Brasil foi o primeiro país em que a Whirlpool atua a atingir a meta e a perspectiva buy metoclopramide é que as demais regiões do mundo alcancem o objetivo apenas em 2022.

Desde 2011, quando a empresa se comprometeu com a meta, cerca de 1.800 toneladas de resíduos não-industriais deixaram de ser destinadas para aterro. Em Rio Claro, esse volume poupado foi de 135 toneladas nos últimos quatro anos. Do total de resíduos não-industriais gerados pela companhia Combivent without prescription na cidade, aproximadamente 50% não recicláveis de restaurante e lixo comum e 50% são resíduos sanitários. Diariamente, todos os materiais são devidamente separados e encaminhados para a Central de Resíduos da unidade, onde é feita a fiscalização da segregação e o direcionamento adequado para reaproveitamento.

Para alcançar o objetivo de eliminar os resíduos, a Whirlpool desenvolveu diversas ações de incentivo à liderança, conscientização e mudança de comportamento de colaboradores para redução de desperdício e melhoria da segregação de materiais, engajamento de fornecedores, desenvolvimento de oportunidades de negócio junto a parceiros externos para reciclagem misoprostol tablets ou reutilização de resíduos, além de investimento em novos processos, tecnologias e materiais.

Entre as alternativas encontradas pela companhia para substituir o envio dos resíduos para aterro estão a compostagem e o coprocessamento em cimenteira, em que os resíduos não recicláveis de restaurante, lixo Comum e resíduos de sanitário são utilizados como combustível para os fornos de produção de cimento, buy Colchicine substituindo matéria-prima virgem, como carvão ou gás natural. Os materiais que não podem ser reciclados são destinados à incineração, mas a companhia segue em busca de novas tecnologias para melhorar a classificação e a segregação dos resíduos.

“A Whirlpool tem a sustentabilidade incorporada à estratégia de seu negócio e um dos nossos principais focos de atuação é a gestão otimizada de resíduos. Entendemos que diminuir a geração de resíduos evita desperdícios e melhora a produtividade. Dessa forma, buscamos sempre purchase Nexium order misoprostol online reduzir, reaproveitar e reciclar os materiais, contribuindo não apenas para minimizar os impactos ambientais, mas também para equacionar os pilares sociais e econômicos a fim de promover o desenvolvimento sustentável”, ressalta Vanderlei Niehues, gerente-geral de Sustentabilidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente e Assuntos Regulatórios da Whirlpool Latin America.