Tarifa do transporte coletivo urbano de RC custará R$ 3,50 a partir do dia 27

O valor, estabelecido em decreto que está sendo publicado no Diário Oficial do Município deste final de semana, é menor do que os R$ 4,00 pretendidos pela Rápido São Paulo, concessionária dos serviços de transporte coletivo de passageiros.

O índice do reajuste é de 6,06%. Portanto, bem abaixo da inflação acumulada de 11,04%, registrada desde o último reajuste, que aconteceu em novembro do ano passado.

“Entendemos que este período de crise, com inflação acima da verificada nos últimos anos, pressiona ainda mais o custo de insumos do transporte coletivo, mas buscamos todos os meios de diminuir o máximo possível o impacto no bolso dos usuários”, comenta o secretário de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, José Maria Chiossi.

Entre os insumos básicos que incidem no cálculo de valor da tarifa estão óleo diesel, lubrificantes, pneus, chassis, manutenção de carroceria e outros.

