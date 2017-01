Via da Saudade está ganhando paisagismo

Nexium online

Mudas de orquídeas já foram plantadas entre as ruas 11 e 12, em uma parceria com os orquidófilos da cidade. Além disso, a utilização de outras plantas em toda a extensão da via está prevista no projeto de paisagismo que está sendo implantado, inclusive com plantio de flores nas esquinas. O trabalho será feito pela arquiteta Raquel Padula Platinetti (da Semeaerte), com acompanhamento da prefeitura.

“Serão utilizadas plantas rasteiras, que resistem ao sombreamento. A proposta é aproveitar a beleza das árvores já existentes para dar unidade ao visual da avenida”, informa a arquiteta. As calçadas também estão sendo recuperadas e todo o trabalho está sendo desenvolvido de maneira que as raízes das árvores não sejam afetadas. Nenhuma árvore será removida para a implantação do projeto.

O trabalho de revitalização da Via da Saudade prevê ainda a substituição das lâmpadas da atual iluminação, e também a implantação de iluminação especial, que reforçará a já existente. Esta melhoria é resultado de parceria entre a prefeitura e o Supermercado Savegnago que, atendendo a legislação municipal, está investindo na região como compensação ao impacto de vizinhança consequente de sua nova loja na Via da Saudade com Rua 14.

O projeto de iluminação é do arquiteto Marcos Pisconti Machado, secretário municipal de Governo. De acordo com Marcos, serão instaladas 87 luminárias, o que irá contribuir para que o local seja considerado mais um cartão postal da cidade. A nova iluminação será composta por luminárias de alta tecnologia com estrutura metálica e pintura eletrostática. Lâmpadas de led irão projetar luz azul de baixo para cima, enquanto de cima para baixo será projetada luz branca.

“Com a instalação do supermercado, a tendência é que a circulação de pessoas a pé aumente no local, e a nova iluminação vai contribuir para isso, fazendo com que o passeio central seja inclusive uma opção para a prática de caminhadas à noite”, observa Marcos Pisconti Machado.

