Homenagem aos heróis do 37º BPM/I

Uma singela homenagem àqueles que, com o comprometimento da própria vida, jamais serão esquecidos. E hora de lembrar e de reverenciar os que já não estão mais conosco, a não ser na memória dos familiares e dos companheiros de farda.

Os Policiais Militares quando do cumprimento do dever, em bem servir o cidadão, tiveram suas vidas ceifadas, seja por atos criminosos ou por acidente de trânsito durante o turno de serviço, deixando suas famílias órfãs e a tristeza entre os amigos de serviço.

ALIDOR POLIZEL, ARALDO PIRES DE GODOY, LUCIANO CALIGARIS, LUIZ ANTONIO ABRAMO, SILAS SABINO, JOSÉ BRENO DE MORAES SOUZA E AMILTON ROGÉRIO BEZERRA DIAS.

Comandante e equipe do 37º BPM/I