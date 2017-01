A Arte Tumular Rioclarense

(O princípio do fim)

O “Cemitério São João Batista” (Patrimônio Municipal, alteração de denominação: Lei n. 370 de 10 de agosto de 1955), remonta à data da fundação de Rio Claro, quando da construção da segunda Capela Curada (erguida em 1827 pelo Padre Delfim da Silva Barbosa), provavelmente em algum ponto da Praça da Liberdade, ou mesmo em área da avenida três, esquina da rua sete. Naquele tempo, cemitérios eram sempre demarcados próximos de capelas ou order disulfiram igrejas, para sepultamento dos mortos. Portanto, o primeiro Cemitério de Rio Claro localizou-se na área das ruas sete e oito, avenidas cinco e sete, atual EEPG Cel. Joaquim Salles.

Com o crescimento do centro urbano, a partir de 1873, a Câmara Municipal começou a tratar de transferi-lo para outro local.

Em 1875, pronto o novo Cemitério, situado a dois quilômetros do centro da cidade, onde hoje se encontra, foi inaugurado no dia dois de novembro, ironicamente, com o sepultamento do Agrimensor Manoel José de Carvalho (vereador de 1861 a 1864, morto no dia primeiro de novembro, daquele ano), responsável pelos trabalhos de demarcação e alinhamento.

Dos principais estabelecimentos comerciais de arte tumular destacaram-se a Marmoraria “Rio Clarense”, de Pio Federigi, de Santo Hugo Peragallo e a “A Monumental”, do renomado escultor Vilmo Rosada.

Chegou-se a autorizar, em 1952, a construção de Cemitério no Bairro da Aparecida, denominado “Nossa Senhora Aparecida” (Lei n. 272 de15 de dezembro).

Com a Lei n. 83 de 18 de dezembro de 1948, inventariadas foram as esculturas do “Cemitério Municipal”, com os respectivos jazigos, considerados “Mausoléos Artísticos e Valiosos”, passando a merecer “a assistência permanente do município que os conservará e reformará utilizando-se de técnicos competentes” (art.2º).

Em meados de 1973, para impulsionar um movimento de preservação da estatuária das necrópoles rioclarenses, as tradicionais Famílias Arruda Penteado e Viegas Muniz doaram ao Museu Histórico a fabulosa “Pietá” (cópia da original, autoria de Giovanni Dupré, mármore de carrara, Itália, 1922, destruída no incêndio daquele museu).

Cumpre ressaltar na honrosa gestão da então Diretora de Patrimônio Histórico, Maria Antônia Gardenal Molon, elaborou minuciosos estudos sobre os túmulos históricos rioclarenses, inclusive, abordagens técnicas.

Na atualidade, o Cemitério São João Batista ao completar 140 anos da sua fundação, não possui área para expansão. No local proliferam animais peçonhentos e criadouros de mosquitos da dengue.

Suas alas mais antigas, que abrigam os principais “Monumentos Históricos” (muitos desaparecidos nos últimos anos) encontram-se em estado deplorável, completamente abandonadas.

Exemplificativamente, o túmulo do Tenente-Corenel José Luiz Borges, o primeiro Barão de Dourados (primeiro Provedor da Santa Casa de Misericórdia), está com dezenas de rachaduras e afundamento; partes faltantes, invadido pelo mato, com a subtração de duas esculturas que, até julho de 1999, ornavam as laterais. Não é melhor o estado dos túmulos do Comendador Francisco de Assis Negreiros (fundador da Santa Casa), do Barão de Porto Feliz, de D. Luisa Barreto Rinaldi, do Visconde e Viscondessa do Rio Claro (formador da Fazenda São José), de relevo histórico-artístico do Estado de São Paulo, está com gravíssimos problemas estruturais: afundando, desencaixa-se, solta placas, com inclinação para o lado esquerdo; com risco de desmoronamento da cripta. Sem contar a sujeira solidificada que se alastra por todo o conjunto arquitetônico. Havendo notícias que o histórico túmulo do ferroviário e músico, Mário Antônio de Oliveira, pai da consagrada cantora rioclarense, Dalva de Oliveira, carinhosamente chamado de “Mário Carioca” pelos funcionários da Cia. Paulista, foi vendido para outra família (muito embora seu retrato permaneça na campa).

Em suma, as centenas de jazigos pertencentes às famílias rioclarenses, memória histórica de nossa cidade, permanecem em lamentáveis condições.

Da forma que está, há um comprometimento muito sério da Secretaria Municipal de Cultura e do Departamento de Patrimônio Histórico, que permitem o aniquilamento do referencial de identidade das raízes familiares de toda a população. Flagrante demonstração de desconhecimento histórico e técnico por parte de pessoas responsáveis por uma área que trata da conservação e preservação da memória de Rio Claro. pills24honline.com

Embora a revitalização de antigos Cemitérios seja assunto de grande destaque na atualidade (como o cemitério de São João da Boa Vista que, incluído no roteiro turístico da cidade, estudantes recebem aulas de História no local), o nosso prossegue depreciado.

Anselmo Ap. Selingardi Jr.

Nolvadex online Perito Judicial em Arqueologia e Documentação Histórica

Inscrição: 1417 SP

order Orlistat

Buy Prozac