O fotógrafo Augusto Knudsen

(Homenagem à nora D. Yvonne)

“A Photographia Augusto Knudsen” – um dos principais fotógrafos do Brasil, imortalizado nos cartões postais que perpetuaram a imagem da antiga vida cotidiana e da arquitetura rio-clarense – localizava-se na avenida um, n. 9 – “telephone” 40.

Nasceu o fotógrafo em 26 de maio de 1883. Seus pais foram Jeppe Knudsen e D. Dorothéa Catharina Beeker. Casada em primeiras núpcias com Henrique Krügner (morto na Europa aos trinta e seis anos de idade); o casal teve os filhos Frederico, Henrique e João. José e Augusto foram filhos do segundo matrimônio de D. Dorothéa.

Jeppe Knudsen nasceu em Copenhague, na Dinamarca, em 11 de julho de 1854. Proveniente de Odense, radicou-se em nossa cidade, próspero comerciante e proprietário de diversos imóveis, dentre os quais, o prédio da “venda do Chico da Palha”, concorrido armazém de “seccos e molhados” de Francisco Villares Pinto Palha. Com nove metros e oitenta centímetros de comprimento e cinco claros para a rua cinco, extensão de quarenta e quatro metros e cinquenta centímetros e sete claros para a avenida oito, confrontava com imóvel de Marciano Marques Teixeira (antigas Ruas da Cadeia e da Palha, hoje, Igreja Presbiteriana). No local confeccionava excelentes palhas para cigarros que, muito macias, eram afamadas por toda a região (daí a origem do nome da rua).

Jeppe abriu um restaurante que na década de 1880 foi ponto de reunião de políticos, de autoridades municipais e personalidades, pelos deliciosos bifes lá preparados. Tal era a frequência que o restaurante passou a ser chamado “Hotel do Jeppe”.

Conta-nos Oscar de Arruda Penteado (1960) que o filho do Barão de Porto Feliz, Dr. Zulmiro Ferraz de Campos (professor, advogado, diretor de colégio, historiador e vereador, autor do álbum “Centenário de Rio Claro” e do “Brasão de Armas” do Município), sempre que voltava da fazenda dos pais, montado em bela mula pêlo de rato, parava no restaurante para saborear os suculentos bifes. Jeppe, que admirava o animal, propôs trocá-lo por refeições; almoços e jantares. Numa ocasião, disse Jeppe ao Dr. Zulmiro: “ó sehorrr Zulmirra, o sehorr já comeu toda meu mula!”. Às gargalhadas dos presentes, Dr. Zulmiro certificou que a dívida havia sido quitada.

Jeppe Knudsen faleceu em 16 de julho de 1925, aos oitenta e cinco anos de idade.

José Knudsen, farmacêutico, foi casado com D. Olga dos Santos, o casal teve oito filhos; José, Luís, Dorothéa, João, Paulo, Martha, Maria José e Fernando. Residentes na cidade de Santos, onde mantinha uma conceituada farmácia. Pelos relevantes serviços prestados àquela comunidade foi homenageado com seu nome em rua da cidade.

Em meados de 1900, Augusto Knudsen já possuía um laboratório fotográfico (muito embora, naquela época, adquirir equipamentos fosse tarefa dificílima, lembrado que os “flashs” de magnésio explodiam e faziam muita fumaça, assustando, principalmente, as crianças). Casou-se com D. Isolina Malheiros; teve os filhos Augusto Filho e Gracy.

Na cidade pequena e pacata destacavam-se da paisagem urbana rio-clarense os casarões do Barão de Dourados, de Porto Feliz, do Visconde do Rio Claro, a residência de Siqueira Campos, de Tomás Carlos de Molina, do Coronel Marcello Schmidt, do Theatro Fênix, da Cadeia e Câmara Municipal, da Cervejaria Rio Claro, da Estação da Cia. Paulista, Hotel da Estação, Praças do Largo do Theatro (monumentos da Cascata do Jardim e do comemorativo da implantação da luz elétrica), da Matriz, da Boa Morte, São Benedito, Riachuelo…

Há relatos de fato curioso ocorrido com Augusto Knudsen. Extraordinária figura rio-clarense, carismático e muito respeitado por seus conterrâneos, fez publicar no “Diário do Rio Claro”, uma declaração aos seus amigos e fregueses que, neste ano de pleito não seria possível a elaboração de fotografias eleitorais gratuitas, já que, não vivia de brisas. Pagava pontualmente suas licenças e estava às ordens a quem pagasse três mil réis em seis fotografias eleitorais.

Cumpre ressaltar o Grupo Banzo, em valorosa proposta de recuperar a memória histórica rio-clarense, sobretudo, homenagear o primoroso trabalho realizado pelo fotógrafo Knudsen, reproduziu e lançou uma coleção de doze cartões postais com cenas da vida cotidiana e da arquitetura rio-clarense.

Augusto Knudsen faleceu em sua residência, aos 71 anos de idade, no dia 23 de setembro de 1954, às 16.55h, assistido pelo Dr. Sílvio Santomauro e foi sepultado no Cemitério Evangélico.

Registre-se, na oportunidade, a valorosa colaboração da saudosa e inesquecível dona Yvonne Matteo Knudsen (nora do fotógrafo Augusto Knudsen), falecida dia 13 de outubro de 2015, aos 97 anos de idade, que com Maria das Graças muito contribuiu para o desenvolvimento das pesquisas históricas.

Anselmo Ap. Selingardi Jr.

Perito Judicial em Arqueologia e Documentação Histórica

Inscrição: N. 1417 SP